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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

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Новый законопроект, транспортные карты и «огненное» ДТП. Омск сегодня

7 октября 2023, 13:54
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Госдуму внесли законопроект о сокращении работы мигрантов в России

В Госдуму внесли законопроект, который сократит долю иностранных работников до 5% от нынешнего числа в каждом виде деятельности, а в некоторых сферах и вовсе установить полный запрет. Так, например, мигранты не смогут работать в сфере медицины, школьного образования, торговли лекарствами и такси. Чем объясняют инициаторы законопроекта его внесение в Госдуму читайте в материале.

В Госдуму внесли законопроект о запрете работы для мигрантов на территории РФ
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Новость №2. Омский «Пассажирсервис» ищет нового продавца транспортных карт

Муниципальное предприятие Омска «Пассажирсервис» объявило аукцион на оказание услуг по продаже электронных проездных карт. Продавать их нужно будет в следующем году — с 1 января по 31 декабря. За это «Пассажирсервис» готов заплатить 5,42 млн рублей. Важными условиями является наличие в одном округе Омска не менее шести пунктов продажи, работающих без выходных и праздников минимум по 12 часов в сутки. Итоги аукциона подведут 20 октября, заявки же подаются до 16.

В Омске «Пассажирсервис» собирается выбрать нового продавца транспортных карт
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Новость №3. В Омске после ДТП с легковушкой загорелся грузовик

Авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения. При выезде со второстепенной полосы водитель грузовой газели не предоставил преимущество в движении легковушке, в следствие чего произошло столкновение. После него грузовик загорелся. В серьезно поврежденной легковой машине также случилось возгорание, однако его быстро потушили передвижным огнетушителем. В аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал

Столкнулись и загорелись. В Омске грузовик и легковушка не поделили дорогу
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