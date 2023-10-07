Новый законопроект, транспортные карты и «огненное» ДТП. Омск сегодня

Муниципальное предприятие Омска «Пассажирсервис» объявило аукцион на оказание услуг по продаже электронных проездных карт. Продавать их нужно будет в следующем году — с 1 января по 31 декабря. За это «Пассажирсервис» готов заплатить 5,42 млн рублей. Важными условиями является наличие в одном округе Омска не менее шести пунктов продажи, работающих без выходных и праздников минимум по 12 часов в сутки. Итоги аукциона подведут 20 октября, заявки же подаются до 16.