Доставлена в медучреждение. В Омской области водитель сбил девочку на велосипеде

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля «Kia Rio», 37-летний мужчина, двигался по ул. 2 Северная со стороны ул. Чапаева в Тюкалинске. В районе дома №17 мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде.
В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь, ее доставили в больницу, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все детали и обстоятельства произошедшего.