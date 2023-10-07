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В Омской области водитель сбил 11-летнюю девочку на велосипеде

Доставлена в медучреждение. В Омской области водитель сбил девочку на велосипеде

7 октября 2023, 10:58
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области водитель сбил 11-летнюю девочку на велосипеде

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» сегодня, 7 октября, в 13:05.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля «Kia Rio», 37-летний мужчина, двигался по ул. 2 Северная со стороны ул. Чапаева в Тюкалинске. В районе дома №17 мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде.

В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь, ее доставили в больницу, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все детали и обстоятельства произошедшего.

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