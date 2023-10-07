Доставлена в медучреждение. В Омской области водитель сбил девочку на велосипеде

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля «Kia Rio», 37-летний мужчина, двигался по ул. 2 Северная со стороны ул. Чапаева в Тюкалинске. В районе дома №17 мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде.