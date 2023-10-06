Япония выделит $2 млн беженцам из Нагорного Карабаха

Представители Министерства иностранных дел Японии объявили о намерении выделить $2 млн на помощь беженцам из Нагорного Карабаха. Они отметили, что более 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в регионе.