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Updated Сегодня, 07:26

Япония выделит $2 млн беженцам из Нагорного Карабаха

6 октября 2023, 07:25
Представители Министерства иностранных дел Японии объявили о намерении выделить $2 млн на помощь беженцам из Нагорного Карабаха. Они отметили, что более 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в регионе.

Деньги будут переведены через Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Правительство Японии надеется, что эти средства будут использованы на закупку необходимых товаров, предоставление медицинской помощи и обеспечение безопасности и доступа к воде, пишет Общественная служба новостей.

Стоит отметить, что правительство Армении также направило $20 млн на помощь беженцам из Нагорного Карабаха. Эти деньги предназначены для различных нужд, включая одноразовую выплату для беженцев.

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