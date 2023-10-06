Япония выделит $2 млн беженцам из Нагорного Карабаха

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Деньги будут переведены через Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Правительство Японии надеется, что эти средства будут использованы на закупку необходимых товаров, предоставление медицинской помощи и обеспечение безопасности и доступа к воде, пишет Общественная служба новостей.
Стоит отметить, что правительство Армении также направило $20 млн на помощь беженцам из Нагорного Карабаха. Эти деньги предназначены для различных нужд, включая одноразовую выплату для беженцев.