Всемирный банк прогнозирует рост экономики России на 1,6% в 2023 году

Изначально эксперты ожидали сокращения ВВП страны на 0,2%, однако теперь они прогнозируют его рост на 1,6% к концу года. По прогнозам Всемирного банка, в следующем году экономика России увеличится на 1,3%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем предыдущие прогнозы, пишет Общественная служба новостей.