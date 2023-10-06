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Всемирный банк прогнозирует рост экономики России на 1,6% в 2023 году

6 октября 2023, 05:38
По данным информационного агентства «Интерфакс», Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России на 2023 год.

Изначально эксперты ожидали сокращения ВВП страны на 0,2%, однако теперь они прогнозируют его рост на 1,6% к концу года. По прогнозам Всемирного банка, в следующем году экономика России увеличится на 1,3%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем предыдущие прогнозы, пишет Общественная служба новостей.

Кроме того, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) также ожидает ускорения роста российской экономики. По их прогнозам, к концу 2023 года ВВП страны увеличится на 2,2%, а в 2024 году — на 2,0%.

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