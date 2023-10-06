ВОЗ: Число случаев холеры в мире выросло по сравнению с прошлым годом

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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По данным ВОЗ, до 15 сентября было зафиксировано 582 219 случаев холеры и 4 543 летальных исхода. Эти показатели гораздо выше, чем в прошлом году. В 2022 году было зарегистрировано 472 697 случаев заболевания, а в 2021 году — 223 370, пишет Общественная служба новостей.
Учитывая многочисленные вспышки холеры, ее распространение в разных регионах и недостаток вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает оценивать глобальный уровень риска как очень высокий. Организация призывает к принятию усиленных мер по контролю и профилактике холеры в различных частях мира, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение и смертельные последствия.