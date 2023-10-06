ВОЗ: Число случаев холеры в мире выросло по сравнению с прошлым годом

Учитывая многочисленные вспышки холеры, ее распространение в разных регионах и недостаток вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает оценивать глобальный уровень риска как очень высокий. Организация призывает к принятию усиленных мер по контролю и профилактике холеры в различных частях мира, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение и смертельные последствия.