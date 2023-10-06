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Posted 6 октября 2023, 11:26

Published 6 октября 2023, 11:26

Modified 6 октября 2023, 11:29

Updated 6 октября 2023, 11:29

иллюстрация

Вместо завтрака в постель. Омич зарезал жену и отправился в СИЗО на два месяца

6 октября 2023, 11:26
Фото: Город55. иллюстрация

Житель Омской области зарезал жену и отправился в СИЗО на два месяца

Мужчина с самого утра находился в состоянии алкогольного опьянения.

Таврический районный суд рассмотрел ходатайство следователя по поводу меры пресечения 35-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Заседание состоялось сегодня, 6 октября.

По версии следствия, сельчанин зарезал супругу. Это произошло утром в среду, 4 октября, в селе Сосновское. Глава семейства был пьян. После ссоры он ударил несколько раз возлюбленную ножом. Женщину успели отвезти в больницу, но она по итогу скончалась. Мужчина также нанес ножевые ранения и себе. Его задержали и отвезли к медикам.

«Обвиняемый возражал, просил отпустить на подписку о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину решено было отправить под стражу на два месяца. Судебный акт не вступил в законную силу.

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#Омск#Омская область#Суд#Убийство#Новости#Мера пресечения#Заключение под стражу
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