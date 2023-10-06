Власти утвердили заградительную пошлину на экспорт топлива в 50 тысяч рублей

Правительство Российской Федерации одобрило постановление о введении специальной пошлины на экспорт топлива для тех компаний, которые не являются производителями. По новым правилам, каждая тонна топлива будет облагаться пошлиной в размере 50 тысяч рублей до конца 2025 года.