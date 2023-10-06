Власти утвердили заградительную пошлину на экспорт топлива в 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Целью такого решения является предотвращение возможного нелегального экспорта топлива после снятия текущих ограничений на его вывоз за пределы страны. Заградительная пошлина введена в отношении нефтепродуктов, чтобы стимулировать домашних поставщиков топлива и сократить зависимость от импорта, пишет RT.
Таким образом, пошлина размером в 50 тысяч рублей за тонну будет взиматься с компаний, которые закупают топливо на рынке, а затем продают его без дополнительной переработки.
В то же время, правительство разрешило производителям экспортировать дизельное топливо по трубопроводам, если они поставляют на внутренний рынок не менее половины производимого топлива. Это решение введено с целью поддержки отечественных производителей и обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка.