Вертолет и черный дым. Жители Омска заметили пожар в районе центральной набережной

Напомним, что это не единственный пожар за сегодня. В 16:52 в МЧС поступило сообщение о возгорании в Октябрьском округе. В министерстве Городу55 сообщили, что очаг возгорания находился по адресу ул. 10 лет Октября, грел мусор. Пожар захватил 30 квадратных метров.