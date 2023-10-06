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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Омичи сообщили о пожаре в районе центральной набережной

Вертолет и черный дым. Жители Омска заметили пожар в районе центральной набережной

6 октября 2023, 14:00
Фото: Город55

Омичи сообщили о пожаре в районе центральной набережной

На фотографии, предоставленной Городу55, видно клубы дыма, идущего со стороны Иртыша.

Кроме того, рядом с местом возгорания жители заметили летающий вертолет, однако в министерстве по чрезвычайным ситуациям эту информацию опровергли.

По данным ведомства, огонь удалось быстро ликвидировать, он не распространился на большую территорию. Оказалось, что в районе центральной набережной горели покрышки и трава.

Напомним, что это не единственный пожар за сегодня. В 16:52 в МЧС поступило сообщение о возгорании в Октябрьском округе. В министерстве Городу55 сообщили, что очаг возгорания находился по адресу ул. 10 лет Октября, грел мусор. Пожар захватил 30 квадратных метров.

Фото: Город55
Омские пожарные ликвидировали возгорание 30 квадратных метров мусора
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#Омск#Омская область#Новости#Ликвидация#Анастасия Баянова#Ликвидация пожара
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