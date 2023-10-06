Вертолет и черный дым. Жители Омска заметили пожар в районе центральной набережной

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:03
Кроме того, рядом с местом возгорания жители заметили летающий вертолет, однако в министерстве по чрезвычайным ситуациям эту информацию опровергли.
По данным ведомства, огонь удалось быстро ликвидировать, он не распространился на большую территорию. Оказалось, что в районе центральной набережной горели покрышки и трава.
Напомним, что это не единственный пожар за сегодня. В 16:52 в МЧС поступило сообщение о возгорании в Октябрьском округе. В министерстве Городу55 сообщили, что очаг возгорания находился по адресу ул. 10 лет Октября, грел мусор. Пожар захватил 30 квадратных метров.