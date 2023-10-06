В Омске из-за реконструкции бульвара Архитекторов избавятся от 234 деревьев

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
На очередном заседании «зеленой комиссии», прошедшем сегодня, 6 октября, одобрили вырубку 234 деревьев в Кировском округе. Они произрастают на участках, где скоро начнут реконструировать дорогу по бульвару Архитекторов.
Под вырубку попали 104 вяза, 2 черемухи, 44 тополя, 42 клена, 21 ива, 3 рябины, 7 осин, 1 сосна, 335 пог. м живой изгороди. Также потребуется пересадить 167 деревьев и 50 пог. м кустарника.
У некоторых членов заседания возникли вопросы, нельзя ли обойтись без сноса деревьев. Однако проект реконструкции уже согласован и получил положительное заключение госэкспертизы, о чем Город55 писал на прошлой неделе.
Представители депстроя, присутствующие на заседании «зеленой комиссии», рассказали о предусмотренном в рамках реконструкции бульвара Архитекторов озеленении. Этими работами займется подрядчик — компания «Стройтраст» Армана Акопяна.
Запланировано два этапа озеленения, в результате которых на реконструируемой улице высадят 6384 кустарников и деревьев, из них 142 — это четырехлетние крупномеры.
«Будем контролировать условия контракта. А то, что растительность попадает под снос некоторая, так город живет, развивается. Дороги надо строить. Желательно ровные, хорошие и прямые. У нас образуется некоторое количество посадочного материала после того, как решение комиссии будет оформлено, пожалуйста, даю маленький инсайд. Все желающие, у кого есть выкопочная техника, можете идти и брать себе хорошие растения, те, которые подлежат вырубке естественно», — сказал член «зеленой комиссии», депутат Омского горсовета Алексей Провозин.
Напомним, что к реконструкции собираются приступить в середине октября. Сами работы на объекте продлятся до конца следующего года.