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Реконструкцию дороги завершат в следующем году

В Омске из-за реконструкции бульвара Архитекторов избавятся от 234 деревьев

6 октября 2023, 06:51
Фото: Город55
Реконструкцию дороги завершат в следующем году
Еще 167 деревьев и 50 пог. м кустарника потребуется пересадить.

На очередном заседании «зеленой комиссии», прошедшем сегодня, 6 октября, одобрили вырубку 234 деревьев в Кировском округе. Они произрастают на участках, где скоро начнут реконструировать дорогу по бульвару Архитекторов.

Под вырубку попали 104 вяза, 2 черемухи, 44 тополя, 42 клена, 21 ива, 3 рябины, 7 осин, 1 сосна, 335 пог. м живой изгороди. Также потребуется пересадить 167 деревьев и 50 пог. м кустарника.

У некоторых членов заседания возникли вопросы, нельзя ли обойтись без сноса деревьев. Однако проект реконструкции уже согласован и получил положительное заключение госэкспертизы, о чем Город55 писал на прошлой неделе.

Представители депстроя, присутствующие на заседании «зеленой комиссии», рассказали о предусмотренном в рамках реконструкции бульвара Архитекторов озеленении. Этими работами займется подрядчик — компания «Стройтраст» Армана Акопяна.

Запланировано два этапа озеленения, в результате которых на реконструируемой улице высадят 6384 кустарников и деревьев, из них 142 — это четырехлетние крупномеры.

«Будем контролировать условия контракта. А то, что растительность попадает под снос некоторая, так город живет, развивается. Дороги надо строить. Желательно ровные, хорошие и прямые. У нас образуется некоторое количество посадочного материала после того, как решение комиссии будет оформлено, пожалуйста, даю маленький инсайд. Все желающие, у кого есть выкопочная техника, можете идти и брать себе хорошие растения, те, которые подлежат вырубке естественно», — сказал член «зеленой комиссии», депутат Омского горсовета Алексей Провозин.
Проект реконструкции бульвара АрхитекторовПроект реконструкции бульвара Архитекторов
Проект реконструкции бульвара АрхитекторовПроект реконструкции бульвара Архитекторов
Проект реконструкции бульвара АрхитекторовПроект реконструкции бульвара Архитекторов
Проект реконструкции бульвара АрхитекторовПроект реконструкции бульвара Архитекторов
Проект реконструкции бульвара Архитекторов
Фото: Администрация Омска

Напомним, что к реконструкции собираются приступить в середине октября. Сами работы на объекте продлятся до конца следующего года.

В Омске госэкспертиза одобрила проект реконструкции дороги по бульвару Архитекторов
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#Общество#Дороги#Омск#Реконструкция#Вырубка деревьев#Новости#Озеленение#Снос деревьев#Алексей Провозин#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
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