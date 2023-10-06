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Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

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В Омске ипотека стала почти в 2 раза дороже стоимости аренды квартиры

6 октября 2023, 02:56
Фото: 1MI
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Ставки по ипотечным кредитам увеличились после повышения ключевой ставки Центробанка.

В Омске ежемесячный платеж по ипотеке по новым ставкам стал в 1,91 раза выше, чем стоимость аренды жилья. Аналитику провел сервис по поиску недвижимости Циан.

Ставки по ипотечным кредитам увеличились после повышения ключевой ставки Центробанка. Сейчас они приближаются к отметке 14,5-15%.

В среднем в Омске ежемесячный платеж по ипотеке на вторичном рынке при ставке 15% составляет 36,1 тысяч рублей, а средняя ставка аренды — 18,9 тысяч рублей.

Как рассказали эксперты, во всех городах-миллионниках ежемесячные платежи по ипотеке на вторичном рынке выше ставки аренды.

Ранее Город55 рассказывал, выгодно ли брать ипотеку этой осенью. Эксперт ответил на вопросы о ключевой ставке, перспективах льготной ипотеки с господдержкой и потенциальных заемщиках.

Эксперт рассказал, выгодно ли омичам брать ипотеку этой осенью
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#Общество#Недвижимость#Омск#Омская область#Аренда#Жилье#Ставки#Ипотека#Евгений Игишев
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