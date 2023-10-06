В Омске ипотека стала почти в 2 раза дороже стоимости аренды квартиры

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В Омске ежемесячный платеж по ипотеке по новым ставкам стал в 1,91 раза выше, чем стоимость аренды жилья. Аналитику провел сервис по поиску недвижимости Циан.
Ставки по ипотечным кредитам увеличились после повышения ключевой ставки Центробанка. Сейчас они приближаются к отметке 14,5-15%.
В среднем в Омске ежемесячный платеж по ипотеке на вторичном рынке при ставке 15% составляет 36,1 тысяч рублей, а средняя ставка аренды — 18,9 тысяч рублей.
Как рассказали эксперты, во всех городах-миллионниках ежемесячные платежи по ипотеке на вторичном рынке выше ставки аренды.
Ранее Город55 рассказывал, выгодно ли брать ипотеку этой осенью. Эксперт ответил на вопросы о ключевой ставке, перспективах льготной ипотеки с господдержкой и потенциальных заемщиках.