Свадьбы и строители. Стало известно, какие услуги омичи искали в интернете чаще всего

Так, согласно данным сайта «Авито», в за июль, август и сентябрь спрос вырос, в первую очередь, на свадебные услуги. По сравнению в аналогичным периодом прошлого года заинтересованных в этой сфере стало больше на 82%. А объявлений от исполнителей за это же время стало больше на 12%.