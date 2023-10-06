Свадьбы и строители. Стало известно, какие услуги омичи искали в интернете чаще всего

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Так, согласно данным сайта «Авито», в за июль, август и сентябрь спрос вырос, в первую очередь, на свадебные услуги. По сравнению в аналогичным периодом прошлого года заинтересованных в этой сфере стало больше на 82%. А объявлений от исполнителей за это же время стало больше на 12%.
Такая популярность легко объяснима: согласно опросу аналитиков сайта, 60% россиян, которые уже вступили в брак или только планируют, считают лето самым привлекательным временем года для бракосочетания, а услуги находят на интернет-платформах, так как это один из способов сэкономить.
Также высок был спрос на строительные услуги. Заинтересованность омичей в этой отросли выросла на 42%. В этом году, по оценкам экспертов, был отмечен «строительный бум», в том числе из-за эффекта отложенного спроса с прошлого строительного сезона. Отмечается, что спрос на строительство домов или коттеджей «под ключ» вырос на 97%.
Вырос спрос и на услуги в категории «Обучение и курсы». По-прежнему наибольшей популярностью пользуются репетиторы по школьным предметам (+34%) и иностранным языкам (+19%). Повышение интереса именно в этот период объясняется тем, что родители школьников чаще всего ищут репетиторов до начала учебного года.