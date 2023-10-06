Россия и Таиланд увеличат число рейсов до 210 в неделю

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
С начала 2023 года Таиланд посетили уже более одного миллиона российских туристов, и к концу года этот показатель может еще больше вырасти, превысив уровень до пандемии, пишет Общественная служба новостей.
С 29 октября авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять 17 рейсов Москва-Пхукет еженедельно, а с 1 ноября количество рейсов Москва-Бангкок составит 10 в неделю.
Таиландские власти стремятся принять миллион российских туристов за сезон, что сделает Таиланд вторым по популярности направлением для россиян после ОАЭ в зимний период. Об этом заявил Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации Туроператоров (АТОР).