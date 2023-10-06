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Россия и Таиланд увеличат число рейсов до 210 в неделю

6 октября 2023, 05:40
Количество полетов из России в Таиланд может быть увеличено до 210 в неделю. Об этом сообщили российские представители в Таиланде газете «Известия».

С начала 2023 года Таиланд посетили уже более одного миллиона российских туристов, и к концу года этот показатель может еще больше вырасти, превысив уровень до пандемии, пишет Общественная служба новостей.

С 29 октября авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять 17 рейсов Москва-Пхукет еженедельно, а с 1 ноября количество рейсов Москва-Бангкок составит 10 в неделю.

Таиландские власти стремятся принять миллион российских туристов за сезон, что сделает Таиланд вторым по популярности направлением для россиян после ОАЭ в зимний период. Об этом заявил Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации Туроператоров (АТОР).

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