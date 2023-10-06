Представители бизнеса в сферах туризма и энергетики посетили остров Итуруп

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:22
Представители более 10 компаний оценили перспективы развития бизнеса на Итурупе с учетом действия особой преференциальной зоны. Бизнесмены с материка заинтересованы в том, чтобы запускать на Курилах проекты, связанные с туристической отраслью и альтернативной энергетикой. Они осмотрели основные инвестиционные площадки и обсудили преимущества ТОР «Курилы», чьи резиденты получают ряд льгот по налогам, административные послабления и дополнительную помощь в виде упрощенного порядка получения земли и обеспечения проекта сетевой инфраструктурой.
Мероприятие организовали Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Сахалинской области — соответствующую задачу поставил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. На Итуруп приехали представители ведущих российских компаний: «Васта Дискавери», Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система»), УК «Группа Отелей Легенда» (входит в Группу Эн+), «Восток Парк резортс» (Группа компаний «Мантера»), ВЭБ.РФ, «Хонка Камчатка», «Экореон», ТТ-Тревэл, «МНТО ИНСЭТ». Эти компании уже реализуют проекты по созданию туристической инфраструктуры в рамках преференциального режима ТОР в других регионах Дальнего Востока.
«Курильские острова — особая территория. Ей уделяет повышенное внимание и президент, и руководство Сахалинской области. Мы создаем всю необходимую инфраструктуру для реализации проектов, комфортную среду для работников, обеспечиваем инвесторов максимальными мерами поддержки, как федеральными, так и областными. На Курилах уже работает крупный бизнес, при этом потенциал для дальнейшего развития просто огромный. Сегодня мы говорим о конкретных участках земли, на которых можно возвести современные гостиничные комплексы, обустроить зоны рекреации, развивать рыбоперерабатывающие и другие производства. Это не только привлечение туристов, но и создание новых рабочих мест для жителей наших островов», — подчеркнул по итогам встречи губернатор Валерий Лимаренко.
Зампред правительства региона Антон Зайцев, презентуя инвестпотенциал Курил, отметил: на островах гряды уже созданы и развиваются разнообразные новые предприятия. Среди них заводы по переработке даров моря, учреждения индустрии гостеприимства. Кроме того, на Итурупе активно развивают сеть инженерной инфраструктуры, а в Сахалинской области наращивают уровень транспортной доступности. Перспективными для бизнеса являются не только сферы туризма и рыбодобычи, но и такие отрасли как альтернативная энергетика (в частности, геотермальная) и жилищное строительство. Среди причин посетить Курилы Зайцев выделил оздоровительный и активный туризм, рыбалку, возможность увидеть уникальные уголки природы с водопадами, вулканами и фумарольными полями. Эти преимущества отмечают опытные путешественники: за три года поток гостей на Курильских островах вырос в 2,5 раза. Еще одно перспективное направление для бизнеса — развитие проектов воспроизведения марикультуры на Кунашире, Итурупе и Шикотане. Здесь доступны большие площади морских акваторий. Кроме того, в 2026 году в два раза планируется повысить мощность энергообъектов на Курилах, и здесь бизнес также может принять активное участие.
По словам генерального директора КРДВ Николая Запрягаева, на Курильских островах сейчас действует самый привлекательный режим для инвесторов из тех, что существуют в РФ.
«На 20 лет бизнес освобождается от уплаты налога на прибыль, имущество, транспорт, землю. В числе преференций — пониженные до 7,6% страховые взносы на 20 лет, применение процедуры свободной таможенной зоны, возможности получения земли и обеспечения инфраструктурой. Резидентом может стать вновь зарегистрированная организация. На сегодняшний день 14 компаний стали резидентами специального налогового режима на Курильских островах. Они реализуют проекты с объемом инвестиций порядка 1,6 млрд рублей, создают более 200 рабочих мест. Проекты реализуются в разных направлениях: это гостиничный бизнес, предоставление туристических услуг, производство и другое. Например, меньше года понадобилось компании „Кунашир-Тур“, чтобы построить туристический комплекс. Это 22 экодомика, спа-комплекс, ресторан под стеклянным куполом, лаунж-зона. Также предприниматели будут проводить экскурсии по живописному острову», — рассказал Николай Запрягаев.
В ТОР «Курилы» статус резидентов получили уже 8 компаний, их общий объем инвестиций превысил 7 млрд рублей. Бизнес создает предприятия по переработке рыбы, воплощает туристические и гостиничные проекты. Инвесторы строят краболовы и запускают строительные компании. Резидент «Архипелаг Онекотан» формирует рекреационный кластер на северных островах Курильской гряды для развития экспедиционного, экологического, круизного, бальнеологического и гастрономического туризма. В рамках проекта на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Шишкотан, Атласова, Харимкотан, Расшуа и Ушишир с 2024 года начнут открывать туристские объекты.
«Всех инвесторов, которые станут развивать проекты на Курилах, мы совместно с региональными властями, под руководством Минвостокразвития России поддержим. Важно дать возможность инвесторам реализовывать здесь как можно больше проектов в ключевых отраслях, это позволит открывать новые рыбоперерабатывающие мощности, более активно создавать вокруг инженерную инфраструктуру, повышать транспортную доступность островов и привлекать больше туристов, создавать новые рабочие места, поднимать качество жизни людей на островах. Это стратегическая задача», — подытожил Николай Запрягаев.
В рамках бизнес-миссии предприниматели посетили привлекательные для бизнеса инвестиционные площадки на Итурупе. За два дня работы делегации удалось осмотреть лишь небольшую часть тех возможностей, которые предлагают Курильские острова.
«Мы увидели уникальную территорию, нетронутую природу, эксклюзивные инвестиционные площадки. Возможно, в перспективе мы найдем точки соприкосновения для сотрудничества. Провели переговоры с губернатором Сахалинской области, генеральным директором КРДВ, министром туризма Сахалинской области, представителями ВЭБ.РФ. Внимательно изучим все предложения для инвестирования. Сегодня Курильские острова предлагают максимально эффективные преференциальные условия, здесь созданы все логистические условия, что также немаловажно для развития туристического бизнеса», — отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.
Глава компании «Хонка Камчатка» Алексей Ефимов в первый раз приехал на Курилы, но считает это место крайне перспективным для развития бизнеса.