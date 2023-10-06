Правительство Омской области направит средства на обеспечение безопасности школьников

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Распределение средств происходило под руководством Виталия Хоценко. Субсидия в размере 6 миллионов рублей пойдет на обеспечение безопасных условий использования зданий образовательных учреждений.
Так, например, средства пойдут на установку автоматической системы пожарной сигнализации в школах № 3 и 75. Сейчас в них идет капитальный ремонт по Президентской программе. Основная цель проекта — создание безопасных условий для более чем 1500 тысяч учеников.