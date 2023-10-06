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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Правительство Омской области направит средства на обеспечение безопасности школьников

Правительство Омской области направит средства на обеспечение безопасности школьников

6 октября 2023, 12:56
Фото: Правительство Омской области
Такое решение было принято на заседании регионального кабинета министров.

Распределение средств происходило под руководством Виталия Хоценко. Субсидия в размере 6 миллионов рублей пойдет на обеспечение безопасных условий использования зданий образовательных учреждений.

Так, например, средства пойдут на установку автоматической системы пожарной сигнализации в школах № 3 и 75. Сейчас в них идет капитальный ремонт по Президентской программе. Основная цель проекта — создание безопасных условий для более чем 1500 тысяч учеников.

По поручению Хоценко на автобусы для сел Омской области выделят 1 миллиард рублей
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#Омск#Омская область#Безопасность#Дети#Губернатор#Пожарная безопасность#Губернатор области#Новости#Правила безопасности#Противопожарная безопасность#Ученики#Анастасия Баянова#Требования безопасности#Средсва
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