Площадку по обмену управленческим опытом со всей России откроют на Сахалине

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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В рамках инициативы управленцы со всей России смогут пройти в Московской области и на Сахалине обучение по своим специальностям. Островной регион предоставит опыт по эффективным практикам управления проектами, а также по использованию бережливых технологий. Договориться о реализации проекта удалось во время визита делегации «Сенежа» — представителей президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в Сахалинскую область.
«Сахалинская область не только создает собственную управленческую школу, но и остается открытой для изучения практик, применяемых другими регионами. Жизнь динамична, поэтому требует постоянного обмена опытом и учебы. Мы открыты для сотрудничества и готовы к совместной работе на благо нашего региона и страны», — подчеркнул глава островного региона Валерий Лимаренко.
Уже третий год на Сахалине и Курилах применяют комплексную систему управления регионом. Она базируется на проектном управлении, бережливых технологиях и глубоком анализе данных. Сегодня в островном регионе запустили более 800 проектов повышения эффективности и создали 32 бережливых учреждения, работа и процессы которых максимально ориентированы на посетителей, их комфорт и удобство. В частности, удалось существенно сократить сроки обеспечения техническими средствами реабилитации граждан с инвалидностью более чем в 3 раза. Оптимизирован маршрут и время подключения населения к сетям газоснабжения с 1 года до 3-х месяцев, сокращена длительность выполнения маршрута поездов пригородного сообщения (в среднем на 23%).
«Следующим шагом в совместном проекте мастерской управления „Сенеж“, госкорпорации „Росатом“ и правительства Сахалинской области станет разработка прикладной программы обучения для руководителей высшего звена по применению эффективных технологий и тиражированию передовых практик регионов в сфере управления. Развитие Мастерской эффективности предполагает активное вовлечение в обмен лучшими практиками и других регионов, а также создание единой платформы для обмена опытом на базе „Сенежа“, — подчеркнул ректор Мастерской управления „Сенеж“ Андрей Бетин.
Как отметил зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, применение комплексной системы управления позволило Сахалинской области за последние пять лет подняться с 43 места на 4-е в инвестиционном рейтинге регионов и значительно улучшить экономический эффект работы многих ключевых предприятий. В рамках работы «Мастерской эффективности» Сахалинская область будет обмениваться опытом с другими регионами страны. Работу в рамках новой программы организуют сразу по нескольким направлениям: создание сетевой фабрики процессов, развитие информационной платформы по обмену лучшими практиками и встраивание повестки бережливости и управления эффективностью во все флагманские программы обучения мастерской управления «Сенеж».