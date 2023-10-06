Площадку по обмену управленческим опытом со всей России откроют на Сахалине

Уже третий год на Сахалине и Курилах применяют комплексную систему управления регионом. Она базируется на проектном управлении, бережливых технологиях и глубоком анализе данных. Сегодня в островном регионе запустили более 800 проектов повышения эффективности и создали 32 бережливых учреждения, работа и процессы которых максимально ориентированы на посетителей, их комфорт и удобство. В частности, удалось существенно сократить сроки обеспечения техническими средствами реабилитации граждан с инвалидностью более чем в 3 раза. Оптимизирован маршрут и время подключения населения к сетям газоснабжения с 1 года до 3-х месяцев, сокращена длительность выполнения маршрута поездов пригородного сообщения (в среднем на 23%).