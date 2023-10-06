Патрушев: урожай зерна в РФ достигнет 135 млн тонн в чистом весе

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Этот объем включает приблизительно 90 миллионов тонн пшеницы. Прогнозируется, что это будет один из самых успешных сборов зерна в истории страны, пишет Общественная служба новостей.
Для стабилизации рынка и поддержки сельскохозяйственных производителей при снижении мировых цен на зерно, Министерство сельского хозяйства планирует закупить до 2 миллионов тонн зерна для государственного резерва. Кроме того, до конца текущего года предусмотрено дополнительное финансирование в размере 10 миллиардов рублей для поддержки производителей зерновых культур.
Дополнительные 10 миллиардов рублей могут быть выделены в первом полугодии 2024 года. Вместе с другими мерами поддержки, эти инициативы создадут условия для того, чтобы урожай зерновых в следующем году не был хуже, чем в текущем.