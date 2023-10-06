Омскую компанию «Цемент» поделили на троих

В обществе с ограниченной ответственностью «Цемент», прописанном в Омске на улице Комбинатская, изменилась структура владения. Большая часть уставного капитала (66,68%) еще недавно была записана на само ООО, но теперь ее разделили между тремя учредителями-физлицами. Сергей Владимиров увеличил свою долю с 32,5% до 58,86%, Виктория Казанцева — с 0,63% до 1,13%. Наконец, 40% УК принадлежат Татьяне Владимировой.