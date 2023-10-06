Омскую компанию «Цемент» поделили на троих

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В обществе с ограниченной ответственностью «Цемент», прописанном в Омске на улице Комбинатская, изменилась структура владения. Большая часть уставного капитала (66,68%) еще недавно была записана на само ООО, но теперь ее разделили между тремя учредителями-физлицами. Сергей Владимиров увеличил свою долю с 32,5% до 58,86%, Виктория Казанцева — с 0,63% до 1,13%. Наконец, 40% УК принадлежат Татьяне Владимировой.
«Цемент» занимается оптовой торговлей стройматериалами, его оборот за 2022 год превысил 32 млн рублей. Директором фирмы является Денис Одажиу. Основной бенефициар, Сергей Владимиров, владеет еще и 67% уставного капитала ООО «Цемент Строй», выручка которого превышает 2 млрд рублей. Татьяна Владимирова с другими бизнес-активами не связана, а вот Виктории Казанцевой принадлежит фирма «Бетон Строй» с годовой выручкой 460 млн рублей.