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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:05

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Омскую компанию «Цемент» поделили на троих

Омскую компанию «Цемент» поделили на троих

6 октября 2023, 07:05
Фото: Город55
Большая часть уставного капитала теперь записана на Сергея Владимирова.

В обществе с ограниченной ответственностью «Цемент», прописанном в Омске на улице Комбинатская, изменилась структура владения. Большая часть уставного капитала (66,68%) еще недавно была записана на само ООО, но теперь ее разделили между тремя учредителями-физлицами. Сергей Владимиров увеличил свою долю с 32,5% до 58,86%, Виктория Казанцева — с 0,63% до 1,13%. Наконец, 40% УК принадлежат Татьяне Владимировой.

«Цемент» занимается оптовой торговлей стройматериалами, его оборот за 2022 год превысил 32 млн рублей. Директором фирмы является Денис Одажиу. Основной бенефициар, Сергей Владимиров, владеет еще и 67% уставного капитала ООО «Цемент Строй», выручка которого превышает 2 млрд рублей. Татьяна Владимирова с другими бизнес-активами не связана, а вот Виктории Казанцевой принадлежит фирма «Бетон Строй» с годовой выручкой 460 млн рублей.

40% уставного капитала омского «Домостроя» отошли самой фирме
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Изменение долей
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