Омский бизнесмен Рафик Сафарян отсудил деньги у отремонтированной им школы

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Седельниковская средняя школа №2 на днях подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Омской области. Это произошло в рамках тяжбы учебного заведения с ООО «СПК „Сибцентрострой“» — строительной компанией из Ростовки, которая в 2020 году отремонтировала здание школы. Тогда и возникли противоречия, которые привели к судебному разбирательству.
По данным «Сибцентростроя», общая стоимость проведенных им работ составила 123,1 млн рублей. Школа выплатила 122,5 млн, а оставшиеся 608 тысяч, стоимость перепланировки теплотрассы, платить отказалась. По ее данным, за теплотрассу отвечает Седельниковское поселение, — вот к нему строителям и надо было обращаться за деньгами.
— Ответчик возражал относительно обоснованности заявленных требований, — говорится в одном из судебных документов, — указав, что оснований для оплаты работ по перепланировке теплотрассы, как имущества, не являющегося его собственностью, либо не принадлежащее ему на ином правовом основании, не имеется, поскольку оплата работ в таком случае будет противоречить положениям бюджетного законодательства и являться нецелевым расходованием бюджетных средств.
Суд счел отказ школы платить немотивированным: с его точки зрения принадлежность теплотрассы поселению осталась недоказанной, а значит, 608 тысяч нужно взыскать с заказчика ремонта. Руководство школы подало апелляционную жалобу, которая принята к рассмотрению 4 октября.
Напомним: «Сибцентрострой» — крупная строительная компания, принадлежащая омскому бизнесмену Рафику Сафаряну, Заслуженному строителю России. Именно эта фирма сейчас строит школу в Горьковском и детский сад в Омске на улице Завертяева, а в прошлом возвела, например, здания детских садов в Больших полях и в поселке Биофабрика.