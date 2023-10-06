Омский бизнесмен Рафик Сафарян отсудил деньги у отремонтированной им школы

По данным «Сибцентростроя», общая стоимость проведенных им работ составила 123,1 млн рублей. Школа выплатила 122,5 млн, а оставшиеся 608 тысяч, стоимость перепланировки теплотрассы, платить отказалась. По ее данным, за теплотрассу отвечает Седельниковское поселение, — вот к нему строителям и надо было обращаться за деньгами.