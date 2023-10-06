Омский бизнес-омбудсмен поддержал сохранение льготных ставок по УСН

Минимальная ставка в 1% на доходы и 5% на доходы минус расходы была введена в регионе во время пандемии, срок ее действия заканчивается в 2024 году. Омские предприниматели сформировали перечень аргументов для областного правительства по продлению льготных ставок УСН в Омской области до 2025–2027 гг.