Омский бизнес-омбудсмен поддержал сохранение льготных ставок по УСН

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Минимальная ставка в 1% на доходы и 5% на доходы минус расходы была введена в регионе во время пандемии, срок ее действия заканчивается в 2024 году. Омские предприниматели сформировали перечень аргументов для областного правительства по продлению льготных ставок УСН в Омской области до 2025–2027 гг.
Вопрос обсуждали представители бизнес-объединений (Союз предпринимателей Омской области, Торгово-промышленная палата Омской области, Омское региональное отделение ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», клуб предпринимателей «Моментум»). В состав рабочей группы входили представители министерства экономики Омской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей, который поддержал выдвинутые обоснования, однако окончательное решение еще не принято.
«Несмотря на наличие льготного режима, мы видим существенный рост доходов от УСН в областном бюджете по сравнению с периодом, когда пониженные ставки не применялись. Высвобождающиеся средства субъекты малого бизнеса могут направлять на развитие своего дела, увеличение рабочих мест, что будет также приводить к росту собираемых налогов, но уже по НДФЛ. Если льготный режим будет продлен на понятный среднесрочный период, это будет способствовать удержанию действующих предпринимателей в Омской области и привлечению новых налогоплательщиков из других регионов», — обобщил аргументы президент клуба предпринимателей «Моментум» Максим Концедалов.