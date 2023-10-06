Омичи и гости города потратили в ресторанах 18 миллиардов с начала 2023 года

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Аналитики Омскстата представили данные о местных заведениях общественного питания. Они анализировали статистику за первые восемь месяцев 2023 года.
В 2022 году самый большой месячный оборот в ресторанах составил 1,9 млрд рублей. Этой цифры удалось достичь омским заведениям в декабре, когда преимущественно проводят корпоративы.
В феврале 2023 года рестораны достигли примерно того же показателя, набрав 1,8 млрд рублей. При этом, если сравнивать с данными прошлого года, то ежемесячный оборот максимальный увеличился до 2,4 млрд рублей. Соответствующие цифры заведения общепита города набрали в июле, когда в Омске было открыто очень много летних веранд.
В общей сложности с января по август 2023 года омичи и гости города потратили в различных кафе, барах и ресторанах 17 492 рублей.
Напомним, что два омских ресторана попали в топ-50 лучших по Сибири. В этом числе оказались «Осип Терлеев» и Nana.