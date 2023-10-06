Омичи и гости города потратили в ресторанах 18 миллиардов с начала 2023 года

В феврале 2023 года рестораны достигли примерно того же показателя, набрав 1,8 млрд рублей. При этом, если сравнивать с данными прошлого года, то ежемесячный оборот максимальный увеличился до 2,4 млрд рублей. Соответствующие цифры заведения общепита города набрали в июле, когда в Омске было открыто очень много летних веранд.