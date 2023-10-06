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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:04

иллюстрация

Омичи и гости города потратили в ресторанах 18 миллиардов с начала 2023 года

6 октября 2023, 09:01
Фото: Город55
иллюстрация
Больше всего заведения заработали в летний сезон.

Аналитики Омскстата представили данные о местных заведениях общественного питания. Они анализировали статистику за первые восемь месяцев 2023 года.

В 2022 году самый большой месячный оборот в ресторанах составил 1,9 млрд рублей. Этой цифры удалось достичь омским заведениям в декабре, когда преимущественно проводят корпоративы.

В феврале 2023 года рестораны достигли примерно того же показателя, набрав 1,8 млрд рублей. При этом, если сравнивать с данными прошлого года, то ежемесячный оборот максимальный увеличился до 2,4 млрд рублей. Соответствующие цифры заведения общепита города набрали в июле, когда в Омске было открыто очень много летних веранд.

В общей сложности с января по август 2023 года омичи и гости города потратили в различных кафе, барах и ресторанах 17 492 рублей.

Напомним, что два омских ресторана попали в топ-50 лучших по Сибири. В этом числе оказались «Осип Терлеев» и Nana.

Отличились. Два ресторана в Омске попали в список 50 лучших по Сибири
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#Омск#Омская область#Омскстат#Ресторан#Новости#Кафе#Общепит#Алина Ясинская
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