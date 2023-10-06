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Два дерева - аварийные

Нам они не мешают. «Зеленая комиссия» отказала омской фирме в вырубке 7 тополей

6 октября 2023, 08:04
Фото: Город55
Два дерева - аварийные

«Зеленая комиссия» снова отказала омской фирме в сносе 7 тополей в Нефтяниках

Деревья, по словам заявителя, загораживают фасад административного здания на улице Коммунальная, 4.

В пятницу, 6 октября, в Омске состоялось очередное заседание комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. В повестке дня было 36 вопросов, и в этот раз не обошлось без отказов от членов «зеленой комиссии».

В числе отклоненных обращение омской компании «Феникс Плюс», владельцем и директором которой является Юлия Кононова. Она просила о согласовании вырубки 7 тополей, из них два — аварийные, а пять — произрастают менее 5 м от фасада здания по улице Коммунальная, 4. Деревья расположены на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070101:3191, который находится в муниципальной собственности, поэтому предпринимательница хотела, чтобы вырубкой за свой счет занялся муниципалитет. А заказчику тогда следовало бы заплатить за снос восстановительную стоимость — 25659 рублей. Такое развитие событий членов «зеленой комиссии» не устроило.

«Этот вопрос рассматривался в прошлом году. Сейчас представлен новый акт, но полная картина не складывается. Нужны подтверждающие документы, что корни деревьев действительно мешают зданию. Заявитель на заседание не пришел, сидит где-то и молчит. Но деревья здоровые, нам они не мешают», — сказали на заседании.

Напомним, что на сегодняшнем заседании «зеленой комиссии» также разрешили вырубит 234 деревьев, которые попадают в зону реконструкции дороги на бульваре Архитекторов, и 270 берез, которые мешают полетам самолетов на военном аэродроме «Омск-Северный».

В Омске из-за реконструкции бульвара Архитекторов избавятся от 234 деревьев
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#Общество#Омск#Вырубка деревьев#Новости#Озеленение#Снос деревьев#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
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