Нам они не мешают. «Зеленая комиссия» отказала омской фирме в вырубке 7 тополей

В числе отклоненных обращение омской компании «Феникс Плюс», владельцем и директором которой является Юлия Кононова. Она просила о согласовании вырубки 7 тополей, из них два — аварийные, а пять — произрастают менее 5 м от фасада здания по улице Коммунальная, 4. Деревья расположены на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070101:3191, который находится в муниципальной собственности, поэтому предпринимательница хотела, чтобы вырубкой за свой счет занялся муниципалитет. А заказчику тогда следовало бы заплатить за снос восстановительную стоимость — 25659 рублей. Такое развитие событий членов «зеленой комиссии» не устроило.