Минтранс: В России цены на такси выросли на 50% в некоторых регионах

Одной из основных причин повышения цен на такси является неподготовленность регионов к внедрению нового закона. Луговенко отмечает, что в этих регионах отсутствовал контроль за услугами такси. Кроме того, введение нового закона вызвало неестественный спрос, что также повлияло на рост цен. Увеличение стоимости расходных материалов и санкционное давление также оказали свое влияние на цены.