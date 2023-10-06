Минтранс: В России цены на такси выросли на 50% в некоторых регионах

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По словам директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимира Луговенко, это связано с несоблюдением требований нового закона о такси, который начал действовать с 1 сентября 2023 года, пишет Общественная служба новостей.
Одной из основных причин повышения цен на такси является неподготовленность регионов к внедрению нового закона. Луговенко отмечает, что в этих регионах отсутствовал контроль за услугами такси. Кроме того, введение нового закона вызвало неестественный спрос, что также повлияло на рост цен. Увеличение стоимости расходных материалов и санкционное давление также оказали свое влияние на цены.
Замначальник отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирина Саукова предсказывает, что к концу 2023 года цены на такси в России могут вырасти еще на 10%. По ее мнению, повышение цен в сентябре не связано напрямую с новым законом и обусловлено, в частности, сезонностью.
Согласно данным аналитического портала «Чек Индекс», средняя стоимость такси в России с 1 по 7 сентября составила 451 рубль, что на 6% выше прошлогоднего уровня. В Москве средняя стоимость поездки на такси выросла до 785 рублей.