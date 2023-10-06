Миллион россиян прошли процедуру банкротства с 2015 года

По данным Федресурса, с января по сентябрь 2023 года число банкротов составило 249,9 тысячи человек, что на 28,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В общей сложности, с 2015 года и до сентября 2023 года, более миллиона россиян были объявлены банкротами, пишет Общественная служба новостей.