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Миллион россиян прошли процедуру банкротства с 2015 года

6 октября 2023, 06:02
Количество россиян, которые были объявлены банкротами, продолжает расти с каждым годом. Однако темпы этого роста уже не такие высокие, как раньше.

По данным Федресурса, с января по сентябрь 2023 года число банкротов составило 249,9 тысячи человек, что на 28,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В общей сложности, с 2015 года и до сентября 2023 года, более миллиона россиян были объявлены банкротами, пишет Общественная служба новостей.

Большинство людей сами инициируют процедуру банкротства — 96,6% случаев. Всего 3,1% случаев исков подают кредиторы, а 0,4% случаев инициирует ФНС.

Наибольшее количество банкротов зарегистрировано в Московской области (12 626 случаев), в Москве (12 160 случаев), в Краснодарском крае (11 843 случая), в Свердловской области (9497 случаев) и в Республике Башкортостан (8630 случаев). Все эти регионы показывают рост числа банкротств по сравнению с прошлым годом.

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