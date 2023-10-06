«Лежат в столе». В Омске не успевают вырубить аварийные деревья у школ и детсадов

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
На каждом заседании «зеленой комиссии» в Омске рассматривают обращения от бюджетных образовательных учреждений. Чаще всего они просят о сносе аварийных деревьев и обрезке зеленых насаждений, которые делают небезопасным пребывание на этой территории.
Сегодня, 6 октября, рассмотрели заявки от школ №60 и №97, лицея №54, детсадов №30, №112, №165, №130 и центра развития ребенка-детского сада №38. Комиссия разрешила вырубить 219 деревьев, из них 159 — аварийные. Также на территории образовательных учреждений обрежут 422 дерева.
В качестве причин для проведения работ образовательные учреждения указывали высокорослость, создание угрозы жизни и здоровья детей, произрастание менее 5 м от фасада здания, обеспечение безопасных условий нахождения детей на территории, наклон ствола более 45 градусов.
Земельные участки, на которых произрастают деревья, находятся в муниципальной собственности и предоставлены учреждениям в бессрочное пользование. Так как работы финансируются за счет бюджетных средств, возмещение восстановительной собственности зеленых насаждений не предусмотрено.
При этом оказалось, что одобренные заявки на вырубку и обрезку деревьев остаются невыполненными. Об этом рассказал член «зеленой комиссии», депутат Омского горсовета Алексей Провозин.
«Много согласовали заявок за этот год, но они лежат в столе. Боритесь за заявку», — сообщил Провозин.
Ранее Город55 писал о вырубке деревьев из-за реконструкции дороги по бульвару Архитекторов. Под снос попадаю 234 дерева, еще 167 деревьев обещают пересадить.