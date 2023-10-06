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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

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Крупный пожар, учения на базе отдыха и ржавая вода. Омск сегодня

6 октября 2023, 14:30
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске пожарные потушили крупное возгорание мусора

Сообщение о пожаре поступило в часть МЧС сегодня в 16:52. В министерстве по чрезвычайным ситуациям Городу55 сообщили, что очаг возгорания находился по адресу ул. 10 лет Октября. На место происшествия прибыли 2 единицы пожарной техники, огонь, распространившийся на площадь в 30 квадратных метров, удалось ликвидировать за 10 минут. В тушении приняли участие 9 человек личного состава МЧС.

Омские пожарные ликвидировали возгорание 30 квадратных метров мусора
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Новость №2. В омском поселке Чернолучье на базе отдыха прошли пожарные учения

По легенде возгорание произошло в доме отдыха. По легенде, спасателям необходимо было потушить пожар и помочь возможным пострадавшим. Согласно плану учений, два человека из числа персонала не могли выбраться из задымленного здания. Площадь спального корпуса составляет больше 5 тысяч квадратных метров, в номерах могли находиться люди. Поэтому спасателям необходимо было действовать быстро.

«Пожар» на базе отдыха. Под Омском прошли учения МЧС
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Новость №3. Жители Чкаловского поселка в Омске пожаловались на ржавую горячую воду

В редакцию Города55 обратились жители поселка Чкаловский с проблемой горячей воды. По словам омичей, в доме по улице Романенко, № 10а к. 2 из кранов идет вода цвета заварки. Также сообщается, ржавая вода идет из крана с момента включения, то есть с 16 августа. По заявке от 22.09 сказали, что обследовали и проблем не обнаружили, однако вода становится только грязнее.

Цвета заварки. Омичи почти два месяца живут с ржавой горячей водой
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