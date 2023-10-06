Крупный пожар, учения на базе отдыха и ржавая вода. Омск сегодня

В редакцию Города55 обратились жители поселка Чкаловский с проблемой горячей воды. По словам омичей, в доме по улице Романенко, № 10а к. 2 из кранов идет вода цвета заварки. Также сообщается, ржавая вода идет из крана с момента включения, то есть с 16 августа. По заявке от 22.09 сказали, что обследовали и проблем не обнаружили, однако вода становится только грязнее.