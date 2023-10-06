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Скриншот

Иллюминация в виде цветов. Омский парк «Вокруг света» поздравил учителей с праздником

6 октября 2023, 02:17
Фото: Пресс-служба парка Вокруг света
Скриншот

Омский парк «Вокруг света» поздравил педагогов с Днем учителя иллюминацией

С наступлением темноты на колесе обозрения включили бегущую строку.

Омский парк «Вокруг света» на Зеленом острове вчера, 5 октября, поздравил педагогов с профессиональным праздником. С наступлением темноты на колесе обозрения включили бегущую строку «С Днем учителя!».

«Колесо остановилось, а затем на нем запустили иллюминацию в виде цветов и текстовой строчки. Семейный парк развлечений „Вокруг света“ не упускает возможности поздравить горожан с федеральными праздниками и всегда радует омичей необычной иллюминаций», — сообщили в пресс-службе парка и поделились видео.

В настоящее время в регионе работают больше 30 тысяч педагогов. Ранее Город55 рассказывал, что молодые учителя из Омской области получат единовременные выплаты: 15 тысяч рублей за первую категорию и 25 тысяч — за высшую категорию. На эти цели из бюджета выделил около 15 млн рублей.

Путин поздравил педагогов с Днём учителя
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#Экономика#Видео#Омск#Развлечения#День учителя#Колесо обозрения#Зеленый остров#Педагоги#Евгений Игишев#Вокруг света#Парк вокруг света
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