Иллюминация в виде цветов. Омский парк «Вокруг света» поздравил учителей с праздником

В настоящее время в регионе работают больше 30 тысяч педагогов. Ранее Город55 рассказывал, что молодые учителя из Омской области получат единовременные выплаты: 15 тысяч рублей за первую категорию и 25 тысяч — за высшую категорию. На эти цели из бюджета выделил около 15 млн рублей.