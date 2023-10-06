Иллюминация в виде цветов. Омский парк «Вокруг света» поздравил учителей с праздником

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:19
Омский парк «Вокруг света» на Зеленом острове вчера, 5 октября, поздравил педагогов с профессиональным праздником. С наступлением темноты на колесе обозрения включили бегущую строку «С Днем учителя!».
«Колесо остановилось, а затем на нем запустили иллюминацию в виде цветов и текстовой строчки. Семейный парк развлечений „Вокруг света“ не упускает возможности поздравить горожан с федеральными праздниками и всегда радует омичей необычной иллюминаций», — сообщили в пресс-службе парка и поделились видео.
В настоящее время в регионе работают больше 30 тысяч педагогов. Ранее Город55 рассказывал, что молодые учителя из Омской области получат единовременные выплаты: 15 тысяч рублей за первую категорию и 25 тысяч — за высшую категорию. На эти цели из бюджета выделил около 15 млн рублей.