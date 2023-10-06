Хоценко поручил вложить в оснащение профи-парка в Омской области еще 650 тысяч

Добавим, что малообеспеченные семьи в профи-парке могут приобщиться к различным профессиям. Например, своей командой, они создают поделки из дерева, металла и стекла. Занятия проводятся в специальных мастерских. К работе с участниками подключены представители нескольких сфер: образования, культуры, спорта и молодежной политики, общественных некоммерческих организаций. Для участия в проекте необходимо заключить социальный контракт.