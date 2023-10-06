Хоценко поручил вложить в оснащение профи-парка в Омской области еще 650 тысяч

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
На сегодняшнем заседании правительства Омской области было решено направить 649 тыс рублей на покупку специального оборудования. Его поставят в семейный профи-парк, расположенный на базе комплексного центра Седельниковского района.
Здесь помогают семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Ранее в профи-парк на средства федерального гранта закупили мобильный класс виртуальной реальности, фрезерный и лазерный станки.
«Семьи, охваченные социальным сопровождением в рамках проекта, учатся находить собственные ресурсы по преодолению проблем, получают возможность оценить свой предпринимательский потенциал и расположенность к той или иной профессии, приобретают навыки, необходимые для начала собственного дела», — отметил зампредседателя правительства Омской области, глава минтруда Владимир Куприянов.
Добавим, что малообеспеченные семьи в профи-парке могут приобщиться к различным профессиям. Например, своей командой, они создают поделки из дерева, металла и стекла. Занятия проводятся в специальных мастерских. К работе с участниками подключены представители нескольких сфер: образования, культуры, спорта и молодежной политики, общественных некоммерческих организаций. Для участия в проекте необходимо заключить социальный контракт.