Хоценко назначил новую меру поддержки ветеранам СВО

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Заместитель председателя Правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов рассказал, что теперь ветераны боевых действий, а также члены их семей, к которым относятся участники СВО, смогут получать материальную помощь при наличии ситуации, связанной с недостаточностью средств на приобретение твердого топлива.
«В Омской области организована комплексная работа по поддержке участников СВО и членов их семей. Обеспечение твердым топливом — еще одна мера социальной поддержки для этой категории граждан. Все усилия сегодня направлены на облегчение жизни тех, кто защищает мир и справедливость», — подчеркнул Владимир Куприянов.
Как добавили в региональном Министерстве труда, получить подробную консультацию о предоставлении указанной меры социальной поддержки жители региона могут в комплексных центрах по месту жительства.