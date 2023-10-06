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Хоценко назначил новую меру поддержки ветеранам СВО

Хоценко назначил новую меру поддержки ветеранам СВО

6 октября 2023, 13:31
Фото: Правительство Омской области
Изменения, расширяющие перечень мер поддержки участникам СВО, внесены в нормативно-правовую базу на заседании Правительства региона.

Заместитель председателя Правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов рассказал, что теперь ветераны боевых действий, а также члены их семей, к которым относятся участники СВО, смогут получать материальную помощь при наличии ситуации, связанной с недостаточностью средств на приобретение твердого топлива.

«В Омской области организована комплексная работа по поддержке участников СВО и членов их семей. Обеспечение твердым топливом — еще одна мера социальной поддержки для этой категории граждан. Все усилия сегодня направлены на облегчение жизни тех, кто защищает мир и справедливость», — подчеркнул Владимир Куприянов.

Как добавили в региональном Министерстве труда, получить подробную консультацию о предоставлении указанной меры социальной поддержки жители региона могут в комплексных центрах по месту жительства.

Дмитрий Демешин и Виталий Хоценко провели прием ветеранов СВО и членов из семей
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Анастасия Баянова
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