Хоценко назначил новую меру поддержки ветеранам СВО

Заместитель председателя Правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов рассказал, что теперь ветераны боевых действий, а также члены их семей, к которым относятся участники СВО, смогут получать материальную помощь при наличии ситуации, связанной с недостаточностью средств на приобретение твердого топлива.