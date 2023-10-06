Губернатор МО посетил обновленный корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Сообщается, что губернатор побывал в лабораториях сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных, а также пообщался с преподавателями и студентами колледжа. Об этом пишет mosregtoday.
«Сейчас в колледже обучаются 1250 студентов. Практически половина из них — по IT-специальностям. Многие компании в Подмосковье стараются сотрудничать с нашими колледжами, готовят для себя кадры, которые после трудоустройства понимают все нюансы работы», — сообщил Андрей Воробьев. В частности, он рассказал, что с Физтех-колледжем такое сотрудничество налажено у Федеральной налоговой службы, оборонных и других предприятий.
Колледж появился на базе трех учебных заведений: это Долгопрудненский техникум, ремесленное училище № 21 и профессиональное училище № 94. А в 2020 году на их основе был открыт Физтех-колледж с IT-уклоном. В здании одного из корпусов 1963 года постройки в 2023 году впервые прошел капитальный ремонт.
«Начали работы 1 февраля, а уже 1 сентября мы открылись. Строители обновили фасад, внутренние помещения, всю инженерную систему. Перед нами стояла задача создать комфортные условия для студентов», — напомнил директор колледжа Алексей Летуновский. Он также подчеркнул, что в настоящее время предприятия оборонно-промышленного комплекса испытывают большую потребность в сотрудниках. Студенты нередко приходят туда на производственную практику и остаются работать. В таком случае им составляют индивидуальный учебный график, подвел итог Летуновский, который также назвал производственную практику без отрыва от теории «фишкой дуального обучения».
Профессию учащиеся колледжа могут освоить за три года, специальность — за четыре. Абитуриентам предлагают выбор из 16 направлений, включающих информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, производство и обслуживание авиационной техники, эксплуатацию беспилотных авиационных систем, операционную деятельность в логистике, дизайн, рекламу. Также у студентов есть возможность освоить профессии мастера по обработке цифровой информации, наладчика аппаратных и программных инфокоммуникационных систем.
Более 80% выпускников этого года (246 человек) трудоустроены по специальности, 213 из них стали сотрудниками компаний — партнеров колледжа.
«Сотрудничество заключается в том, что, когда у компании возникают какие-то насущные вопросы или нужны прорывы в каких-то сферах, ребята могут попробовать эти узелки развязать, предложить какие-то решения», — подчеркнул губернатор.