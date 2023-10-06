Губернатор МО посетил обновленный корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном

«Начали работы 1 февраля, а уже 1 сентября мы открылись. Строители обновили фасад, внутренние помещения, всю инженерную систему. Перед нами стояла задача создать комфортные условия для студентов», — напомнил директор колледжа Алексей Летуновский. Он также подчеркнул, что в настоящее время предприятия оборонно-промышленного комплекса испытывают большую потребность в сотрудниках. Студенты нередко приходят туда на производственную практику и остаются работать. В таком случае им составляют индивидуальный учебный график, подвел итог Летуновский, который также назвал производственную практику без отрыва от теории «фишкой дуального обучения».