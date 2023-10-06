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Posted 6 октября 2023, 08:49

Published 6 октября 2023, 08:49

Modified 6 октября 2023, 08:51

Updated 6 октября 2023, 08:51

«Газпром нефть» разработала первые российские смазочные материалы для вантовых мостов

«Газпром нефть» разработала первые российские смазочные материалы для вантовых мостов

6 октября 2023, 08:49
Фото: Иван Смелов.
«Газпромнефть — смазочные материалы» начала производство высокотехнологичных смазок для мостовых конструкций с подвесной системой.

Новая продукция защитит вантовые механизмы от климатических воздействий и длительных эксплуатационных нагрузок. Рецептура полностью основана на российских базовых маслах и присадках.

Вибростойкая пластичная смазка создает специальное защитное покрытие на металлических элементах мостов — вантах, защищая от перепадов температуры, влаги и других факторов. Формулу разработали в Научно-исследовательском центре смазочных материалов «Газпром нефти» во Фрязине Московской области. Первую партию передали для тестирования на гранд-макетах вантовых мостов.

Фото: Дмитрий Верхоробин

По итогам испытаний компания начнет серийный выпуск продукции для обслуживания вантовых конструкций. В России построено более 20 сооружений такого типа, среди них мосты Русский и Золотой во Владивостоке, Югорский в Сургуте, Живописный в Москве, Большой Обуховский и через Корабельный фарватер — в Санкт-Петербурге. Экспертиза специалистов «Газпромнефть-СМ» и техническая документация, разработанная в рамках проекта, будут учтены при формировании первого в России ГОСТа на ванты для машиностроения.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:

«Специалисты „Газпромнефть-СМ“ совместно с проектировщиками и строителями создали продукт, который в России до сих пор не производили. После тестов сможем оперативно запустить серийный выпуск. Наши производственные площадки и собственное научно-исследовательское направление позволяют разрабатывать и изготавливать не только массовые масла для автомобильного транспорта, но и уникальные специализированные смазочные материалы для всех отраслей».

#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Промышленность#Нефть
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