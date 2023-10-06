Дмитрий Демешин и Виталий Хоценко провели прием ветеранов СВО и членов из семей

Обратился за помощью и участник СВО из Называевского района. После ранения он восстанавливался дома, однако скоро вновь отправится в зону спецоперации. Мужчина обратился за помощью в установлении системы отопления в пристройке к жилому дому. Несмотря на то, что законодательством такого вида соцподдержки не предусмотрено, губернатор заверил заместителя Генпрокурора РФ, что совместно с районом найдёт возможность помочь бойцу решить этот вопрос.