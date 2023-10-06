Дмитрий Демешин и Виталий Хоценко провели прием ветеранов СВО и членов из семей

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Прием омичей-ветеранов был организован по поручению Президента Российской Федерации. Провели его заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, Губернатор Омской области Виталий Хоценко, прокурор региона Алексей Афанасьев и военный прокурор Омского гарнизона Андрей Карпов.
Дмитрий Демешин отметил, что глава государства ставит задачу перед всеми органами власти поддерживать бойцов СВО, уже выполнивших свой воинской долг, как с точки зрения медицинского обеспечения, оформления документов ветерана боевых действий, так и предоставления льгот и мер поддержки, которые предусмотрены законодательством.
«Очень важно, чтобы мы быстро, оперативно в интересах людей все вопросы разрешили. Нет сегодня большей чести, чем служить Родине в зоне специальной военной операции, и сегодня мы с Губернатором Омской области, прокурором области и военным прокурором гарнизона должны на приёме вопросы наших воинов и членов их семей решить», — рассказал заместитель Генпрокурора.
Так, например, матери участника СВО из Нижнеомского района помогут отремонтировать оконные проёмы в квартире, в которой она проживает по договору социального найма. На приеме Виталий Хоценко поставил задачу главе района — оказать помощь женщине в утеплении квартиры в ближайшее время.
Обратился за помощью и участник СВО из Называевского района. После ранения он восстанавливался дома, однако скоро вновь отправится в зону спецоперации. Мужчина обратился за помощью в установлении системы отопления в пристройке к жилому дому. Несмотря на то, что законодательством такого вида соцподдержки не предусмотрено, губернатор заверил заместителя Генпрокурора РФ, что совместно с районом найдёт возможность помочь бойцу решить этот вопрос.