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Буцаев: РЭО продолжит финансировать проекты в сфере ТКО в 2024 году

Буцаев: РЭО продолжит финансировать проекты в сфере ТКО в 2024 году

6 октября 2023, 12:38
Фото: 1MI
Российский экологический оператор готов инвестировать 68,3 миллиарда рублей в проекты по строительству предприятий обращения с ТКО в 2023–2024 годах. Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, число таких проектов каждый год увеличивается, но их поддержка со стороны компании не сокращается.

По словам Буцаева, РЭО не только финансирует проекты обращения с отходами, но и проводит с регионами структурирование и подготовку к их запуску, передает rostovgazeta.ru.

Замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал о планах компании на конференции рейтингового агентства «Эксперт РА». По его словам, за последние три года РЭО инвестировал в 14 таких проектов, а в 2023–2024 годах их уже будет 25 общей стоимостью 77,1 миллиарда рублей, из которых 68,3 миллиарда готова (до 95%) предоставить компания.

«Хочу также подчеркнуть, что доля концессий также выросла среди проектов и составила 72%», — сообщил Сергей Королев.

Строительство комплексов по обращению с ТКО позволит обеспечить обработку 4,3 миллиона тонн отходов и переработку 1,4 миллиона тонн и приблизить РФ к достижению показателей нацпроекта по снижению захоронения в два раза и увеличению сортировки до 100%.

В пайплайне проектов РЭО 18 концессий с объемом инвестиций 40,7 миллиарда рублей. Этот механизм ГЧП зарекомендовал себя после того, как начал действовать в 2021 году. По предложению РЭО в декабре 2021 года Правительство РФ приняло изменения в Постановление от 17 июля 2019 года № 906 в части субсидирования купонного дохода по облигациям, выпускаемым РЭО, в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

Средства для строительства объектов компания привлекает с рынка и за счет размещения облигаций может финансировать инвестпроекты на срок до 12 лет в объеме 95% от их проектной стоимости.

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