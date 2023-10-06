Буцаев: РЭО продолжит финансировать проекты в сфере ТКО в 2024 году

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
По словам Буцаева, РЭО не только финансирует проекты обращения с отходами, но и проводит с регионами структурирование и подготовку к их запуску, передает rostovgazeta.ru.
Замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал о планах компании на конференции рейтингового агентства «Эксперт РА». По его словам, за последние три года РЭО инвестировал в 14 таких проектов, а в 2023–2024 годах их уже будет 25 общей стоимостью 77,1 миллиарда рублей, из которых 68,3 миллиарда готова (до 95%) предоставить компания.
«Хочу также подчеркнуть, что доля концессий также выросла среди проектов и составила 72%», — сообщил Сергей Королев.
Строительство комплексов по обращению с ТКО позволит обеспечить обработку 4,3 миллиона тонн отходов и переработку 1,4 миллиона тонн и приблизить РФ к достижению показателей нацпроекта по снижению захоронения в два раза и увеличению сортировки до 100%.
В пайплайне проектов РЭО 18 концессий с объемом инвестиций 40,7 миллиарда рублей. Этот механизм ГЧП зарекомендовал себя после того, как начал действовать в 2021 году. По предложению РЭО в декабре 2021 года Правительство РФ приняло изменения в Постановление от 17 июля 2019 года № 906 в части субсидирования купонного дохода по облигациям, выпускаемым РЭО, в размере 90% от ключевой ставки Банка России.
Средства для строительства объектов компания привлекает с рынка и за счет размещения облигаций может финансировать инвестпроекты на срок до 12 лет в объеме 95% от их проектной стоимости.