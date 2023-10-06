Буцаев: РЭО продолжит финансировать проекты в сфере ТКО в 2024 году

В пайплайне проектов РЭО 18 концессий с объемом инвестиций 40,7 миллиарда рублей. Этот механизм ГЧП зарекомендовал себя после того, как начал действовать в 2021 году. По предложению РЭО в декабре 2021 года Правительство РФ приняло изменения в Постановление от 17 июля 2019 года № 906 в части субсидирования купонного дохода по облигациям, выпускаемым РЭО, в размере 90% от ключевой ставки Банка России.