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Археологи обнаружили место смерти основателя Священной Римской империи

6 октября 2023, 05:42
Исследователи из Государственного управления по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт обнаружили место, где, предположительно, умер Оттон I Великий — император и основатель Священной Римской империи.

Раскопки проводились на территории бывшего императорского дворца и богатого бенедиктинского монастыря в Мемлебене с 2017 года, пишет Общественная служба новостей.

Оттона I Великого считают защитником христианского мира, и одним из его значимых достижений была победа над мадьярами-язычниками в 955 году. Новые археологические находки, такие как остатки фундамента каменного сооружения X–XI веками, стали дополнительным свидетельством пребывания самого императора на этой территории.

По хроникам, после смерти Оттона Великого его сердце было захоронено в церкви Святого Мемлебена уже на следующую ночь. Именно здесь археологи обнаружили предполагаемое место его смерти.

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