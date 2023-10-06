Археологи обнаружили место смерти основателя Священной Римской империи

Оттона I Великого считают защитником христианского мира, и одним из его значимых достижений была победа над мадьярами-язычниками в 955 году. Новые археологические находки, такие как остатки фундамента каменного сооружения X–XI веками, стали дополнительным свидетельством пребывания самого императора на этой территории.