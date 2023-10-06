Аналитик Чернов спрогнозировал цены на нефть в диапазоне $82-88 за баррель

По словам Чернова, в ближайшую торговую неделю Китай, который только вернулся после долгих праздников, начнет активно использовать нефтепродукты в своей промышленности. Важным фактором является то, что китайские банки, через которые осуществляются платежи за импорт нефти, снова начнут свою работу. В связи с этим ожидается увеличение мирового спроса на нефть и нефтепродукты, что должно привести к восстановлению цен на нефть. По мнению аналитика, на следующей торговой неделе цены на нефть будут колебаться в рамках диапазона от 82 до 88 долларов за баррель Brent.