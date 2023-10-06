Аналитик Чернов спрогнозировал цены на нефть в диапазоне $82-88 за баррель

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Он объяснил, что главным образом, изменение стоимости нефти зависит от соотношения спроса и предложения на рынке, а также от прогнозов по образованию дефицита или профицита, пишет RT.
По словам Чернова, в ближайшую торговую неделю Китай, который только вернулся после долгих праздников, начнет активно использовать нефтепродукты в своей промышленности. Важным фактором является то, что китайские банки, через которые осуществляются платежи за импорт нефти, снова начнут свою работу. В связи с этим ожидается увеличение мирового спроса на нефть и нефтепродукты, что должно привести к восстановлению цен на нефть. По мнению аналитика, на следующей торговой неделе цены на нефть будут колебаться в рамках диапазона от 82 до 88 долларов за баррель Brent.