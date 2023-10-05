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мэрия Омска

Заплатить 70 млн, чтобы взять в долг 500: омские финансисты ищут нового кредитора

5 октября 2023, 10:46
Фото: 1MI
мэрия Омска
Деньги нужны, чтобы закрывать дефицит городского бюджета и муниципальные долги.

Департамент контрактной системы администрации Омска разместил на сайте госзакупок новый лот. Объект закупки в этом случае — «оказание услуг по предоставлению денежных средств в рамках кредитной линии на финансирование дефицита бюджета города Омска и погашение муниципальных долговых обязательств».

Из заявки следует, что администрация готова заплатить 70 млн рублей, чтобы открыть кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в 500 млн рублей. Кредит должен быть предоставлен по фиксированной процентной ставке, без залога, без комиссий, сборов и каких-либо иных платежей кроме процентов и штрафных санкций.

— Период доступности кредитной линии — с 27 октября 2023 года по 27 ноября 2023 года включительно, — уточняют авторы заявки.

Напомним: после принятия последних поправок к бюджету Омска на 2023 год его дефицит составляет примерно полтора млрд рублей. Это 8,65%, то есть муниципалитет укладывается в рамки ограничений, предусмотренных федеральным Бюджетным кодексом. Однако для того, чтобы закрывать дефицит, администрации приходится предпринимать серьезные дополнительные усилия.

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#Омск#Бюджет#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд
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