Заплатить 70 млн, чтобы взять в долг 500: омские финансисты ищут нового кредитора

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Департамент контрактной системы администрации Омска разместил на сайте госзакупок новый лот. Объект закупки в этом случае — «оказание услуг по предоставлению денежных средств в рамках кредитной линии на финансирование дефицита бюджета города Омска и погашение муниципальных долговых обязательств».
Из заявки следует, что администрация готова заплатить 70 млн рублей, чтобы открыть кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в 500 млн рублей. Кредит должен быть предоставлен по фиксированной процентной ставке, без залога, без комиссий, сборов и каких-либо иных платежей кроме процентов и штрафных санкций.
— Период доступности кредитной линии — с 27 октября 2023 года по 27 ноября 2023 года включительно, — уточняют авторы заявки.
Напомним: после принятия последних поправок к бюджету Омска на 2023 год его дефицит составляет примерно полтора млрд рублей. Это 8,65%, то есть муниципалитет укладывается в рамки ограничений, предусмотренных федеральным Бюджетным кодексом. Однако для того, чтобы закрывать дефицит, администрации приходится предпринимать серьезные дополнительные усилия.