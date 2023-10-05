Заплатить 70 млн, чтобы взять в долг 500: омские финансисты ищут нового кредитора

Из заявки следует, что администрация готова заплатить 70 млн рублей, чтобы открыть кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в 500 млн рублей. Кредит должен быть предоставлен по фиксированной процентной ставке, без залога, без комиссий, сборов и каких-либо иных платежей кроме процентов и штрафных санкций.