В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском

К слову, в феврале прошлого года Демешин после просмотра полигона делал предостережения первому зампредседателя Омской области и мэру по поводу несоблюдения закона при эксплуатации объекта. В этот раз он также увидел нарушения по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления», но одним предостережением не обошлось.