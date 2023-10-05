В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В Омской области работает заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Сегодня, 5 октября, он вместе с губернатором провел прием граждан, после чего отправился на мусоросортировочный завод в Ленинском округе. Федеральный гость также посмотрел на темпы рекультивации свалки. Компанию ему составили мэр Сергей Шелест, глава минприроды Илья Лобов, прокуроры области и города, а также руководство регоператора «Магнит».
К слову, в феврале прошлого года Демешин после просмотра полигона делал предостережения первому зампредседателя Омской области и мэру по поводу несоблюдения закона при эксплуатации объекта. В этот раз он также увидел нарушения по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления», но одним предостережением не обошлось.
По его инициативе директора ООО «Магнит» Карена Егояна привлекли к административной ответственности. По названной выше статье должностные лица за нарушение законодательства выплачивают 20-40 тыс рублей, а юрлица — 300-400 тыс рублей. Также компанию могут закрыть на 90 суток. Да и уголовное дело из-за завышенных тарифов тоже возбуждено.
По информации источника Города55, Демешина интересуют в частности вопросы, за решение которых ответственно министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Приезд заместителя генпрокурора стал новым этапом давления на регоператора «Магнит». Но это, как говорится, полбеды.
По инсайдерской информации, в ближайшее время новым министром экологии региона станет выходец из «Российского экологического оператора», который будет должен подготовить почву для захода федерального игрока на местный рынок. Как стало известно «Городу55», РЭО появится в регионе под личиной другой фирмы, чаще всего инсайдерами называется некое ООО «Экотранс». Компания на данный момент работает мусорным оператором в Таганроге и некоторых районах Ростовской области.
Через цепочку владений «Экотранс» выводит нас на известного ростовского бизнесмена Самвела Гогоряна — родного брата депутата ростовского Заксобрания Арсена Гогоряна. Мы уже писали про интерес Гогоряна к Омской области, почитать можно по ссылке ниже.
Интересно, что в Ростовской области наблюдается повышенная активность и самого РЭО. Федеральный мусорный игрок не стесняется рассказывать о том, что готов вложить миллиарды в мусоперерабатывающую отрасль Ростовской области. А если удастся скинуть «омский» «Магнит», то, видимо, и в нашу тоже.
Напомним, ранее в офисах омского регоператора «Магнит» и главного возчика мусора ЗАО «Экос» прошли обыски и выемка документов. Инсайдеры уверяют, что силовое давление на компанию оказывается в интересах нового потенциального регоператора.