Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Возбуждено уголовное дело

В Омске силовики задержали бывшего городского прокурора Назарова

5 октября 2023, 05:43
Фото: 1MI
Возбуждено уголовное дело
По информации нашего источника, поводом для задержания стала взятка.

В Омске силовики задержали бывшего прокурора Дмитрия Назарова. Поводом для такого визита стали подозрения во взяточничестве.

«Назаров пока что только задержан, сейчас ведутся следственные действия, готовятся документы для ареста», — рассказал источник Города55.

Дмитрий Назаров в разные годы работал в органах прокуратуры Омской области, в частности был прокурором Ленинского и Кировского округов, а не так давно устроился на работу в ТГК-11 советником.

В какой должности и когда Назаров получил взятку пока неизвестно, официальные правоохранительные органы региона пока хранят молчание.

Читайте также:
На экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Кирьякова завели дело за взяткуОмский стоматолог Федурин попался на взятке судье из Новосибирской областиСтало хуже. На парковке у «падающего» дома в Омске так и не начали ремонт
#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Прокуратура#Россия#Коррупция#Взятка#Новости#Василий Попов#ТГК-11#Дмитрий Назаров
Подпишитесь
Стало известно, почему учебную сирену было слышно не во всем Омске
Сегодня, 02:40
Проезд за 50 рублей. Омичи пожаловались на самовольную установку цен в маршрутке №100
Вчера, 10:58
Стали больше получать. Средняя зарплата в Омской области выросла до 51,9 тысяч рублей
Сегодня, 04:42
В Омске эвакуировали учеников из-за «минирования» школы
Вчера, 08:07
Зарплата до 66 тысяч. В Омске требуются сотрудники ЗАГСа и секретари суда
Сегодня, 04:03
100 деревьев для Омской крепости. Волонтеры озеленили исторический центр города
Сегодня, 03:57