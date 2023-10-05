В Омске силовики задержали бывшего городского прокурора Назарова

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
В Омске силовики задержали бывшего прокурора Дмитрия Назарова. Поводом для такого визита стали подозрения во взяточничестве.
«Назаров пока что только задержан, сейчас ведутся следственные действия, готовятся документы для ареста», — рассказал источник Города55.
Дмитрий Назаров в разные годы работал в органах прокуратуры Омской области, в частности был прокурором Ленинского и Кировского округов, а не так давно устроился на работу в ТГК-11 советником.
В какой должности и когда Назаров получил взятку пока неизвестно, официальные правоохранительные органы региона пока хранят молчание.