В Омске короткое замыкание погубило 51-летнего мужчину

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Омске следователи разбираются во всех нюансах пожара в СНТ «Рассвет» в поселке Осташково, в котором погиб 51-летний мужчина.
«Сообщение о возгорании одного из домов поступило в 07:10 в среду, 4 октября. Тело мужчины было обнаружено после тушения», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Известно, что погибший был прописан в этом доме, а вот причины его смерти установит вскрытие.
Между тем эксперты уже назвали предварительную причину пожара, — короткое замыкание.