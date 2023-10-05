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Возгорание произошло ранним утром

В Омске короткое замыкание погубило 51-летнего мужчину

5 октября 2023, 10:24
Фото: Город55
Возгорание произошло ранним утром

В Омске при пожаре в дачном поселке погиб 51-летний мужчина

Пожар произошел в одном из домов в садоводческом товариществе.

В Омске следователи разбираются во всех нюансах пожара в СНТ «Рассвет» в поселке Осташково, в котором погиб 51-летний мужчина.

«Сообщение о возгорании одного из домов поступило в 07:10 в среду, 4 октября. Тело мужчины было обнаружено после тушения», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Известно, что погибший был прописан в этом доме, а вот причины его смерти установит вскрытие.

Между тем эксперты уже назвали предварительную причину пожара, — короткое замыкание.

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