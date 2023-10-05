В Омске будут судить работников организации за кражу 17 млн на ремонт крыши дома

Было установлено, что четыре года назад, в 2019 году, товарищество собственников жилья «Маркса 38» получила субсидии из городского бюджета на ремонт фасада и крыши дома № 38 по пр. Карла Маркса. Однако средства были похищены раньше, чем начался ремонт. В деле были задействованы работники ТСН и ООО «Строитель», в том числе из числа их руководства,. Деньги были украдены путем внесения в акты ложных сведений об объемах невыполненных работ на сумму более 17 млн руб.