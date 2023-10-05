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Published Сегодня, 13:07

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Updated Сегодня, 13:10

Иллюстраиця

В Омске будут судить работников организации за кражу 17 млн на ремонт крыши дома

5 октября 2023, 13:07
Фото: 1MI
Иллюстраиця
Проблема неэффективного использования средств, выделенных на ремонт жилых домов, была затронута на совещании под руководством Дмитрия Демешина.

Было установлено, что четыре года назад, в 2019 году, товарищество собственников жилья «Маркса 38» получила субсидии из городского бюджета на ремонт фасада и крыши дома № 38 по пр. Карла Маркса. Однако средства были похищены раньше, чем начался ремонт. В деле были задействованы работники ТСН и ООО «Строитель», в том числе из числа их руководства,. Деньги были украдены путем внесения в акты ложных сведений об объемах невыполненных работ на сумму более 17 млн руб.

После совещания заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин потребовал начать уголовное преследование за работниками товарищества и подрядчика. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ход расследования будет контролировать прокуратура.

Кроме того, Демешин поручил региональной прокуратуре внести представление мэру Омска Сергею Шелесту по факту отсутствия контроля за выполнением работ по капремонту многоквартирного дома.

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