В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с монетами

Позже коллекционер обратился в антикварную лавку, чтобы проверить свою покупку. Ему сообщили, что все монеты являются поддельными и не имеют ценности. Поняв, что попал на мошенников, потерпевший обратился в полицию. Об этом пишет 360tv.ru.