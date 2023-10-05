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Updated Сегодня, 17:15

В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с монетами

5 октября 2023, 17:12
В Восточном районе Москвы продажа фальшивых старинных монет обернулась неприятностями для коллекционера. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Согласно информации от ведомства, москвич нашел объявление в интернете. В нем предлагалось купить ценные монеты времен Российской империи. Согласовав встречу с продавцами на 2-й Владимирской улице, он заплатил 600 тысяч рублей за более чем 30 монет.

Позже коллекционер обратился в антикварную лавку, чтобы проверить свою покупку. Ему сообщили, что все монеты являются поддельными и не имеют ценности. Поняв, что попал на мошенников, потерпевший обратился в полицию. Об этом пишет 360tv.ru.

Вскоре сотрудникам МВД удалось задержать одного из подозреваемых на Свободном проспекте. Это был 25-летний приезжий с криминальным прошлым. Выяснилось, что он потратил часть полученных денег за монеты, а остальное отобрали его сообщники.

Ведется уголовное дело по факту мошенничества, подозреваемого отправили в изолятор. Правоохранители продолжат идентифицировать его сообщников и также проверят задержанного на возможное совершение других преступлений.

#Общество
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