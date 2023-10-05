В Москве прошел премьерный показ нового сериала про приключения русских хакеров

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Генеральные продюсеры сериала — Вадим Галыгин и Владимир Микулич. Они представили сериал на премьере, на которой также присутствовали комики, актеры, музыкальные исполнители. По словам Галыгина, создавать авантюрное остросюжетное кино — очень увлекательная работа. Он отметил, что среди настоящих русских хакеров бывают и такие, как персонажи в сериале.
«Команда наших героев — это настоящие профессионалы, с хорошей смекалкой и чувством юмора», — отметил он.
Режиссер-постановщик сериала Марк Горобец заявил, что «Короче, план такой» стал его любимым фильмом. Горобец рассказал, что давно хотел снять приключенческий блокбастер с масштабной историей, множеством трюков и событий. По его словам, в сериале много экшена, интриг и невероятной атмосферы. Он заявил, что зритель полюбит эту историю так же, как и ее создатели.
Проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Цифровая премьера первых эпизодов состоится на видеосервисе Wink уже 10 октября, а телевизионная премьера будет на канале СТС в текущем сезоне. Сериал пополнит линейку Originals.
«Для Wink как части большого цифрового провайдера „Ростелеком“ очень логично представлять проекты про разные стороны digital», — прокомментировал генеральный директор видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.
Это касается и историй о хакерах, с которыми компания профессионально борется, защищая ИТ-системы клиентов от взлома, тем более если это яркий, драйвовый и с юмором снятый сериал с большим количеством звезд.