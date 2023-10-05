В Москве прошел премьерный показ нового сериала про приключения русских хакеров

Режиссер-постановщик сериала Марк Горобец заявил, что «Короче, план такой» стал его любимым фильмом. Горобец рассказал, что давно хотел снять приключенческий блокбастер с масштабной историей, множеством трюков и событий. По его словам, в сериале много экшена, интриг и невероятной атмосферы. Он заявил, что зритель полюбит эту историю так же, как и ее создатели.