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Published Сегодня, 14:15

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В Москве прошел премьерный показ нового сериала про приключения русских хакеров

В Москве прошел премьерный показ нового сериала про приключения русских хакеров

5 октября 2023, 14:15
Фото: piqsels.com
В московском кинотеатре «Октябрь» 4 октября состоялся показ первых эпизодов комедийно-авантюрного восьмисерийного проекта «Короче, план такой» (16+). Это история о приключениях группы русских хакеров.

Генеральные продюсеры сериала — Вадим Галыгин и Владимир Микулич. Они представили сериал на премьере, на которой также присутствовали комики, актеры, музыкальные исполнители. По словам Галыгина, создавать авантюрное остросюжетное кино — очень увлекательная работа. Он отметил, что среди настоящих русских хакеров бывают и такие, как персонажи в сериале.

«Команда наших героев — это настоящие профессионалы, с хорошей смекалкой и чувством юмора», — отметил он.

Режиссер-постановщик сериала Марк Горобец заявил, что «Короче, план такой» стал его любимым фильмом. Горобец рассказал, что давно хотел снять приключенческий блокбастер с масштабной историей, множеством трюков и событий. По его словам, в сериале много экшена, интриг и невероятной атмосферы. Он заявил, что зритель полюбит эту историю так же, как и ее создатели.

Проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Цифровая премьера первых эпизодов состоится на видеосервисе Wink уже 10 октября, а телевизионная премьера будет на канале СТС в текущем сезоне. Сериал пополнит линейку Originals.

«Для Wink как части большого цифрового провайдера „Ростелеком“ очень логично представлять проекты про разные стороны digital», — прокомментировал генеральный директор видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.

Это касается и историй о хакерах, с которыми компания профессионально борется, защищая ИТ-системы клиентов от взлома, тем более если это яркий, драйвовый и с юмором снятый сериал с большим количеством звезд.

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