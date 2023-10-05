В Москве предъявили обвинение в крупной партии контрабанды драгоценных металлов

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Согласно следствию, один из обвиняемых занимался переработкой радиодеталей и извлекал из них ценные металлы. Затем эти металлы скрывались в бытовых электронных устройствах и планшетном компьютере, пишет 360tv.ru.
В ходе таможенного досмотра в аэропорту Домодедово были обнаружены товары на сумму более 17 миллионов рублей. А при обыске в квартире одного из подозреваемых были найдены и изъяты фрагменты серебра, золота, платины и палладия общей стоимостью свыше трех миллионов рублей.
Подозреваемые были обвинены по нескольким уголовным делам о контрабанде стратегически значимых товаров и незаконном обороте драгоценных металлов. В настоящее время дело передано в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.