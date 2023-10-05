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Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

В Москве предъявили обвинение в крупной партии контрабанды драгоценных металлов

5 октября 2023, 18:24
Московская межрегиональная транспортная прокуратура подтвердила, что трое мужчин были обвинены в организации контрабанды драгоценных металлов за пределы России.

Согласно следствию, один из обвиняемых занимался переработкой радиодеталей и извлекал из них ценные металлы. Затем эти металлы скрывались в бытовых электронных устройствах и планшетном компьютере, пишет 360tv.ru.

В ходе таможенного досмотра в аэропорту Домодедово были обнаружены товары на сумму более 17 миллионов рублей. А при обыске в квартире одного из подозреваемых были найдены и изъяты фрагменты серебра, золота, платины и палладия общей стоимостью свыше трех миллионов рублей.

Подозреваемые были обвинены по нескольким уголовным делам о контрабанде стратегически значимых товаров и незаконном обороте драгоценных металлов. В настоящее время дело передано в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

#Общество
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