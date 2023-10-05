В Москве предъявили обвинение в крупной партии контрабанды драгоценных металлов

В ходе таможенного досмотра в аэропорту Домодедово были обнаружены товары на сумму более 17 миллионов рублей. А при обыске в квартире одного из подозреваемых были найдены и изъяты фрагменты серебра, золота, платины и палладия общей стоимостью свыше трех миллионов рублей.