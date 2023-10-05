В ГД призвали вывести в отдельный блок предупредительную информацию на продуктах

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Он предлагает использовать 50% площади упаковки для размещения таких данных. Копия обращения уже доставлена в Министерство здравоохранения, пишет RT.
В своем обращении депутат отмечает, что не все продукты питания и напитки безопасны для потребителей. Именно поэтому на упаковках размещается информация, предупреждающая определенные группы людей.
Например, на энергетических напитках можно найти указание о том, что их употребление не рекомендуется детям до 18 лет, беременным женщинам, кормящим мамам, а также людям с повышенной нервной возбудимостью и артериальной гипертензией.
Однако часто подобные предупреждения прописываются в основном тексте информации о продукте и не выделяются особым шрифтом или стилем. В результате многие покупатели просто не замечают эти рекомендации.
Поэтому депутат обращается к Минздраву с просьбой определить свою позицию относительно внесения изменений в правовые акты, которые обязали бы производителей продуктов питания и напитков выделять не менее 50% площади упаковки для информации о потенциальных рисках. Он предлагает взять за образец уже существующие стандарты для табачной и алкогольной продукции.