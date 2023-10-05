В ГД призвали вывести в отдельный блок предупредительную информацию на продуктах

Поэтому депутат обращается к Минздраву с просьбой определить свою позицию относительно внесения изменений в правовые акты, которые обязали бы производителей продуктов питания и напитков выделять не менее 50% площади упаковки для информации о потенциальных рисках. Он предлагает взять за образец уже существующие стандарты для табачной и алкогольной продукции.