Учитель-дефектолог признана виновной в побоях ребенка-инвалида

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Учитель-дефектолог из коррекционной школы-сада грубо схватила за ухо и вывела из столовой инвалида-ребенка. Кроме того, она дважды ударила его по рукам, пишет ФедералПресс.
Женщина была признана виновной в нарушении административного правила, которое не причинило вреда здоровью пострадавшего. Ей был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Также прокуратура подала иск в суд для взыскания морального вреда.
Однако, педагог подала апелляционную жалобу, утверждая, что инцидент был «сговором руководства школы». Она также заявила, что видеозапись была отредактирована, чтобы удалить фрагменты, демонстрирующие опасное и агрессивное поведение ребенка.
Суд отклонил ее жалобу, ссылаясь на видеозапись и показания других работников школы-сада, которые подтвердили случаи насилия.