Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Учитель-дефектолог признана виновной в побоях ребенка-инвалида

5 октября 2023, 07:00
В Нерюнгри случился инцидент, когда педагог коррекционной школы дважды ударила одного из воспитанников. По словам женщины, она обратилась к таким мерам из-за агрессивного и опасного поведения ребенка.

Учитель-дефектолог из коррекционной школы-сада грубо схватила за ухо и вывела из столовой инвалида-ребенка. Кроме того, она дважды ударила его по рукам, пишет ФедералПресс.

Женщина была признана виновной в нарушении административного правила, которое не причинило вреда здоровью пострадавшего. Ей был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Также прокуратура подала иск в суд для взыскания морального вреда.

Однако, педагог подала апелляционную жалобу, утверждая, что инцидент был «сговором руководства школы». Она также заявила, что видеозапись была отредактирована, чтобы удалить фрагменты, демонстрирующие опасное и агрессивное поведение ребенка.

Суд отклонил ее жалобу, ссылаясь на видеозапись и показания других работников школы-сада, которые подтвердили случаи насилия.

Подпишитесь
«Я не отказываюсь». Появился кандидат на кресло главы омского минздрава
Сегодня, 06:56
В министерстве региональной политики Омской области появился новый замминистра
Сегодня, 07:44
Стали больше получать. Средняя зарплата в Омской области выросла до 51,9 тысяч рублей
Сегодня, 04:42
С «Уральских авиалиний» хотят взыскать миллион за посадку лайнера Сочи-Омск в поле
Сегодня, 06:23
Бывшего омского прокурора Назарова заподозрили в получении взятки в 3.5 млн рублей
Сегодня, 09:42
100 деревьев для Омской крепости. Волонтеры озеленили исторический центр города
Сегодня, 03:57