Тысячи россиян записали своих детей на внешкольные секции через «ВКонтакте»

Этот инструмент позволяет с мобильного телефона выбрать действующие программы, возрастные группы, посмотреть расписание занятий и записаться на них. Сам процесс записи в среднем занимает меньше минуты. Для этого необходимо нажать на кнопку «Запись в кружок», перейти в приложение «Госуслуги», войти в аккаунт и выбрать интересующие занятия — система автоматически возвращает пользователя в соцсеть «ВКонтакте», где он подтверждает запись.