Тысячи россиян записали своих детей на внешкольные секции через «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Новый сервис особо популярен в учебных заведениях Краснодарского края, где его установили 2,5 тысячи учреждений. На втором и третьем месте расположены Ростовская область (2,3 тыс.) и Челябинская область (1,9 тыс.). Виджет установили практически все учреждения ЯНАО, Липецкой и Белгородской областей, Адыгеи и Пермского края, передает 56orb.ru.
АНО «Диалог» — координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация центров управления регионами — отвечает за внедрение сервиса на уровне субъектов. Замглавы организации Андрей Цепелев отметил, что сегодня государства уделяет большое внимание тому, чтобы граждане получали услуги или полезную информацию на удобных площадках.
«Возможность записи ребенка на дополнительные занятия в соцсетях — это один из шагов к построению экосистемы заботы о человеке и его семье», — отметил Андрей Цепелев.
По его словам, в мини-приложении уже собрана достоверная информация по секциям и кружкам, поэтому не надо искать ее самому. Госпаблики позволяют не только повышать качество диалога государства и граждан, но и делать детское творчество и спорт доступнее, добавил Цепелев.
Этот инструмент позволяет с мобильного телефона выбрать действующие программы, возрастные группы, посмотреть расписание занятий и записаться на них. Сам процесс записи в среднем занимает меньше минуты. Для этого необходимо нажать на кнопку «Запись в кружок», перейти в приложение «Госуслуги», войти в аккаунт и выбрать интересующие занятия — система автоматически возвращает пользователя в соцсеть «ВКонтакте», где он подтверждает запись.
«У „ВКонтакте“ — самой популярной соцсети в России — высокая социальная ответственность. Подобные проекты позволяют оправдать доверие пользователя и создать для него такую площадку, которая помогла бы ему или его детям реализоваться, в том числе и в офлайн-пространстве», — подчеркнул вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.
По его словам, новое приложение для записи в кружки становится популярным. Он отметил, что компания намерена помогать дополнять официальные страницы учреждений полезными сервисами.