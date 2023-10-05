Стресс-менеджмент и сельское предпринимательство. Чему учатся омские бизнесмены?

Рынок делового образования в России оценивается почти в 94,5 миллиарда рублей. Короткие программы — тренинги или семинары — обычно направлены на получение и отработку какого-то навыка. По их окончании слушатель получает сертификат. Курсы повышения квалификации, как правило, длятся от 16 до 250 часов, а в итоге выдается удостоверение. Более длинные программы относятся к профессиональной переподготовке. Считается, что за несколько месяцев можно освоить новую профессию и в результате получить диплом. По данным Росстата, в отрасли насчитывается более 6 тысяч компаний и занято около 150 тысяч человек.