Стресс-менеджмент и сельское предпринимательство. Чему учатся омские бизнесмены?

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Рынок делового образования в России оценивается почти в 94,5 миллиарда рублей. Короткие программы — тренинги или семинары — обычно направлены на получение и отработку какого-то навыка. По их окончании слушатель получает сертификат. Курсы повышения квалификации, как правило, длятся от 16 до 250 часов, а в итоге выдается удостоверение. Более длинные программы относятся к профессиональной переподготовке. Считается, что за несколько месяцев можно освоить новую профессию и в результате получить диплом. По данным Росстата, в отрасли насчитывается более 6 тысяч компаний и занято около 150 тысяч человек.
«На сегодняшний день у нас 30 млн человек нуждается в том, чтобы пройти или профессиональное переобучение, или повышение квалификации, — рассказывает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. — У нас есть свой учебный центр — Международный институт менеджмента объединений предпринимателей, работа его строится на двух направлениях. Первое — это обучение, повышение квалификации, переобучение наших собственных кадров, нашей системы. Второе — это работа на рынке, с предпринимательским сообществом, по тем направлениям, которые востребованы».
Изначально МИМОП создавали, чтобы решить кадровые вопросы внутри палаты: например, готовить специалистов, способных выдавать сертификаты, подтверждающие страну происхождения товара. Но сегодня институт — это полноценная бизнес-школа, где деловое образование может получить любой желающий. Оборот учебного центра ТПП за прошлый год составил 70 млн рублей.
С момента появления в России первых школ и институтов бизнеса 30 лет назад запросы слушателей много раз менялись. В МИМОП рассказали, что сейчас клиенты часто и сами не знают, чему хотят научиться. Они достигли потолка в бизнесе и пытаются понять, за счет чего его преодолеть.
«Предприниматель сам просит помочь ему сформулировать предмет обучения. Приходят с таким запросом, есть не очень четкое понимание, чему действительно надо научиться, чтобы быть конкурентоспособным. Бизнес-тренер, тренинговая компания, образовательная организация вместе формулируют запрос: чему учить, как учить, с кем учить», — рассказывает ректор МИМОП Анна Палагина.
Игроки рынка отмечают, что сейчас студентам бизнес-школ нужна не теория, а практика, разбор конкретных кейсов. В трендах — цифровая трансформация компаний: применение искусственного интеллекта и нейромаркетинг. Также востребовано обучение антикризисному управлению и переговорным техникам.
«Так называемые „мягкие“ навыки. Ситуации у нас постоянно меняются, вводных поступает достаточно много: какие-то приходят извне, какие-то — изнутри. Это то, что востребовано — научиться работать в меняющихся условиях и управлять своим бизнесом», — поясняет глава ТПП России Сергей Катырин.
В МИМОП одна из самых востребованных программ — «Медиация». Медиатор — это специалист по внесудебному урегулированию споров. Он помогает сторонам разрешить конфликт и сохранить конфиденциальность, чтобы репутация бизнеса не пострадала. Одна из дисциплин, которую изучают будущие медиаторы — эмоциональный интеллект. Как рассказали в институте, курс набирают два раза в год, а свободных мест на нем почти не бывает. Он длится 254 часа и стоит 70 тысяч рублей.
В Омске уже более 27 лет профессиональную переподготовку, корпоративное обучение и повышение квалификации специалистов проводит Центр делового образования ОмГУ. По словам директора ЦДО Елены Еременко, деловое образование в ОмГУ востребовано среди управленцев и высоко ценится руководителями предприятий. Центр активно сотрудничает с АО «ОНИИП», АО «ЦКБА», АО «Группа компаний „Титан“». На его базе проводится обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров.
«В основном это топ-менеджеры крупных предприятий. Очень много людей из сферы услуг. Мы сегодня гордимся, что наши выпускники представляют в том числе и органы исполнительной власти. Если говорить по отраслям, то это промышленность и машиностроение. С 2007 года присоединилась сфера здравоохранения. Также мы готовим социальных предпринимателей», — подчеркивает Елена Еременко.
В ЦДО ОмГУ отмечают, что бизнес-сектор интересуется программами «Управление персоналом», «Управление организацией» и «Маркетинговое управление бизнесом».
«Они популярны, потому что кадровое управление и организационное управление всегда актуальны для предпринимателей. Эти программы, как правило, длятся от трех до шести месяцев. Также представители бизнеса периодически проходят подготовку по программе „Управление госзакупками“, но в основном ее интересантами являются все-таки люди из госсектора. Ряд наших программ можно проходить дистанционно. Формат итоговой аттестации — тестирование, при успешном прохождении которого человек получает либо удостоверение о повышении квалификации при повышении квалификации, либо диплом установленного образца при профессиональной переподготовке», — рассказали в Центре делового образования ОмГУ. Цены на программы профессиональной переподготовки в вузе начинаются от 16 тысяч рублей.
Кроме того, в классическом университете существует корпоративное обучение для руководителей и специалистов предприятий по таким направлениям, как стратегический менеджмент, финансовый менеджмент, управление проектами, эффективные коммуникации, стресс-менеджмент в профессиональной деятельности и прочим.
Дополнительное образование в области бизнеса в Омске можно получить и бесплатно. Например, в городском Центре поддержки предпринимательства или региональном бизнес-инкубаторе. Например, прямо сейчас ЦПП принимает заявки на обучение в бизнес-школе Women in business, которое пройдет с 16 по 20 октября 2023 года. За 11 занятий бизнес-тренеры и эксперты-практики помогут начинающим и будущим предпринимательницам создать и построить эффективную модель собственного бизнеса.
В свою очередь Омский региональный бизнес-инкубатор предлагает курсы повышения квалификации по таким программам, как «Основы ведения предпринимательской деятельности», «Вектор успеха», «Основы развития предпринимательства в сельской местности», «Клиентоориентированные продажи» и другим. Все они очной формы обучения и длятся от 16 до 72 часов. Однако, как пояснили в бюджетном учреждении, курсы проводятся не на постоянной основе, а по мере наполнения групп.
Эксперты отмечают, что российское деловое образование всегда было ориентировано на Запад. Но в прошлом году международные ассоциации приостановили аккредитацию отечественных бизнес-школ, вузы отменили партнерские программы и обмен студентами. Кроме того, замещать пришлось и технические решения.
«Стали возвращаться к лучшим образцам советского образования. Естественно, это повлекло за собой смену платформ и IT-решений. Это, конечно, вызывает сложности с точки зрения того, что эти платформы нужно соответствующим образом финансировать. Ну и надо, чтобы к этому адаптировались те, кто потребляет эти услуги», — отмечает президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Выпускники бизнес-школ отмечают, что цель делового образования — не диплом, а решение собственных рабочих задач. Для этого крайне важен обмен практиками и международный опыт. Эксперты отрасли сходятся в том, что нужно посмотреть на Восток, подумать о сотрудничестве с бизнес-школами Китая, Сингапура, Гонконга, Турции, Индии и других стран. Это позволит больше узнать об особенностях национальных рынков и азиатской модели менеджмента, что сейчас особенно актуально.