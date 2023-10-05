Россияне назвали IT и энергетику самыми прибыльными отраслями для работы

На втором месте оказались энергетика и добывающая промышленность, которые были выбраны 46% опрошенных. Третью позицию заняли предпринимательство и финансы, которые, по мнению 29% респондентов, также являются высокодоходными. Ещё 23% считают, что строительство может приносить хороший заработок. 21% участников опроса отметили, что самые высокие зарплаты получают разработчики искусственного интеллекта.