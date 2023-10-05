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Россияне назвали IT и энергетику самыми прибыльными отраслями для работы

5 октября 2023, 05:55
Специалисты провели исследование, чтобы выяснить, в каких отраслях россияне считают возможным заработать больше всего денег.

Согласно результатам опроса, в список самых прибыльных отраслей вошли IT и энергетика, пишет RT.

Большинство опрошенных граждан России (65%) назвали информационные технологии (разработка программного обеспечения) самой прибыльной сферой для работы.

На втором месте оказались энергетика и добывающая промышленность, которые были выбраны 46% опрошенных. Третью позицию заняли предпринимательство и финансы, которые, по мнению 29% респондентов, также являются высокодоходными. Ещё 23% считают, что строительство может приносить хороший заработок. 21% участников опроса отметили, что самые высокие зарплаты получают разработчики искусственного интеллекта.

Некоторые россияне (17%) считают, что экономически выгодно работать в области нанотехнологий, а для 16% робототехника является прибыльной отраслью. 13% опрошенных полагают, что профессионалы в промышленности получают хорошие зарплаты, а 12% участников исследования считают, что медицина может быть высокодоходным направлением.

Меньше 10% респондентов считают, что высокий заработок можно получить в сферах образования (7%) и сельского хозяйства (5%). В разделе «другое», респонденты чаще всего указывали государственное управление, продажи, стоматологию и юриспруденцию как потенциально прибыльные отрасли.

В исследовании приняли участие 3,5 тысячи респондентов.

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