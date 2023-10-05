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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Путин сообщил о проведении последнего испытания крылатой ракеты с ядерной установкой

5 октября 2023, 17:09
Президент РФ Владимир Путин объявил о завершении последнего успешного испытания ракеты с ядерной установкой, которая получила название «Буревестник». Он сделал это заявление во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай».

Глава государства подчеркнул, что работа над ракетным комплексом «Сармат» фактически завершена. Сейчас требуется лишь выполнить необходимые бюрократические процедуры, пишет 360tv.ru.

Он также отметил, что в ближайшее время ракетный комплекс «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.

Путин напомнил, что в российской военной доктрине предусмотрены две основные причины для возможного применения ядерного оружия: нападение на Россию и угроза ее существованию. В настоящее время государству не угрожает никакая опасность.

Однако президент подчеркнул, что никому в здравом уме не придет в голову использовать ядерное оружие против России.

#Общество
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