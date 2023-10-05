Путин сообщил о проведении последнего испытания крылатой ракеты с ядерной установкой

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Глава государства подчеркнул, что работа над ракетным комплексом «Сармат» фактически завершена. Сейчас требуется лишь выполнить необходимые бюрократические процедуры, пишет 360tv.ru.
Он также отметил, что в ближайшее время ракетный комплекс «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
Путин напомнил, что в российской военной доктрине предусмотрены две основные причины для возможного применения ядерного оружия: нападение на Россию и угроза ее существованию. В настоящее время государству не угрожает никакая опасность.
Однако президент подчеркнул, что никому в здравом уме не придет в голову использовать ядерное оружие против России.