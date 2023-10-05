Путин: Растет объем товарооборота между Россией и Китаем

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Он отметил, что объем товарооборота постоянно растет и обратил внимание на особый интерес к коридорам «Север — Юг». Китай строит некоторые маршруты через страны Средней Азии, и Россия готова поддержать эти усилия, создавая необходимую инфраструктуру, включая автомобильные и железнодорожные пути. Об этом пишет 360tv.ru.
Путин отметил, что обмен товарами между Россией и Китаем происходит в обоюдную пользу. Россия поставляет необходимые товары в Китай, а Китай в свою очередь поставляет России необходимые товары. В результате этого, формируются логистические и производственные цепочки, которые способствуют развитию как российской, так и китайской экономики.