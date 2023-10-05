Путин: Растет объем товарооборота между Россией и Китаем

Путин отметил, что обмен товарами между Россией и Китаем происходит в обоюдную пользу. Россия поставляет необходимые товары в Китай, а Китай в свою очередь поставляет России необходимые товары. В результате этого, формируются логистические и производственные цепочки, которые способствуют развитию как российской, так и китайской экономики.