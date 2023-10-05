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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Путин: Растет объем товарооборота между Россией и Китаем

5 октября 2023, 17:03
В ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил о том, что Россия и Китай активно увеличивают товарооборот и разрабатывают совместные торговые маршруты.

Он отметил, что объем товарооборота постоянно растет и обратил внимание на особый интерес к коридорам «Север — Юг». Китай строит некоторые маршруты через страны Средней Азии, и Россия готова поддержать эти усилия, создавая необходимую инфраструктуру, включая автомобильные и железнодорожные пути. Об этом пишет 360tv.ru.

Путин отметил, что обмен товарами между Россией и Китаем происходит в обоюдную пользу. Россия поставляет необходимые товары в Китай, а Китай в свою очередь поставляет России необходимые товары. В результате этого, формируются логистические и производственные цепочки, которые способствуют развитию как российской, так и китайской экономики.

#Общество
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