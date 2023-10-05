Путин озвучил шесть принципов, к которым стремится Россия

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Первый принцип заключается в стремлении жить в открытом и взаимосвязанном мире, где не будет искусственных преград для свободного общения людей, их творческой самореализации и процветания.
Второй принцип состоит в признании разнообразия мира как основы всемирного развития. Нельзя навязывать народам способ жизни и чувства, подчеркнул Путин.
Третий принцип — наивысшая степень представительности, пишет 360tv.ru. Никто не имеет права управлять миром за других, решения должны быть коллективными.
Четвертый принцип связан с безопасностью всех. Мир должен строиться на интересах всех государств, включая малые и великие. Для достижения гармонии необходимо отказаться от высокомерия и гордыни, акцентировал Путин.
«Пятым принципом. Мы поддерживаем справедливость для всех. Времена эксплуатации кого-либо… остались в прошлом, » — подчеркнул глава государства.
Шестой принцип — равноправие. Россия стремится придерживаться этих принципов и приглашает своих друзей присоединиться к ним.