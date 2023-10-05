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Путин озвучил шесть принципов, к которым стремится Россия

5 октября 2023, 19:20
Глава государства Владимир Путин представил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» шесть основных принципов, к которым стремится Россия. Он отметил, что приглашает всех союзников и партнеров присоединиться к соблюдению этих норм.

Первый принцип заключается в стремлении жить в открытом и взаимосвязанном мире, где не будет искусственных преград для свободного общения людей, их творческой самореализации и процветания.

Второй принцип состоит в признании разнообразия мира как основы всемирного развития. Нельзя навязывать народам способ жизни и чувства, подчеркнул Путин.

Третий принцип — наивысшая степень представительности, пишет 360tv.ru. Никто не имеет права управлять миром за других, решения должны быть коллективными.

Четвертый принцип связан с безопасностью всех. Мир должен строиться на интересах всех государств, включая малые и великие. Для достижения гармонии необходимо отказаться от высокомерия и гордыни, акцентировал Путин.

«Пятым принципом. Мы поддерживаем справедливость для всех. Времена эксплуатации кого-либо… остались в прошлом, » — подчеркнул глава государства.

Шестой принцип — равноправие. Россия стремится придерживаться этих принципов и приглашает своих друзей присоединиться к ним.

#Общество
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